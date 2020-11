Hamilton vince il Gran Premio di Formula 1 a Imola. La Mercedes conquista il titolo mondiale costruttori (il settimo consecutivo), le mancava solo un Gp per fregiarsi della vittoria ed è arrivata puntuale la soddisfazione grazie alle prove dell'inglese e di Bottas. Quanto alla corona di alloro per i piloti, nessuno può strapparla all'attuale campione iridato che si prepara a metterne un'altra in bacheca.

Prevale Lewis (è il 93° successo in carriera), nonostante il finlandese non gli faccia sconti. S'impone Lewis, ancora una volta, e lo fa sull'asfalto che ha salutato le vittorie di Michael Schumacher, dominatore su quel circuito. Lo fa su quella lunga bretella di ricordi che porta le curve della memoria a Senna e Ratzenberger. Lo fa sul filo dei decimi, quando riesce a tenere il muso avanti anche a pochissimi giri dal termine per effetto dei cambi gomma. Ci riesce nonostante la ripartenza per ‘colpa' di Russell, che si dice ‘mortificato' (come si evince dal dialogo col suo team radio) per il pasticcio combinato alle spalle della Safety Car.

La fortuna aiuta gli audaci. E bacia (ancora una volta) Lewis Hamilton che a metà della corsa (33° giro sui 63 del circuito di Imola) effettua il pit-stop e ringrazia la Virtual Safety Car – in azione in occasione del ritiro di Ocon – che gli permette di rientrare al comando al primo posto con un vantaggio maggiore rispetto a Bottas. È questo il momento cruciale del duello senza esclusioni di colpi che avviene sull'asfalto di Imola.

Una sfida a colpi di tempi e giri più veloci, che il campione del mondo infilerà l'uno di seguito all'altro soprattutto nella prima parte, quando avrà alle costole anche Verstappen. Un braccio di ferro condotto sul filo della strategia, delle soste ai box per il pit-stop. Una battaglia che al 54° giro perde uno dei protagonisti: l'olandese della Red Bull finisce fuori causa per un detrito, la ruota posteriore destra cede di schianto e lo abbandona. È costretto ad alzare bandiera bianca.

E la Ferrari? L'esito del Gran Premio di Imola è agrodoloce: nel finale infuocato Leclerc riesce a difendersi alla curva del Tamburello dall'assalto Perez e chiuderà in quinta posizione. Vettel, invece, schiuma rabbia ancora una volta per quel disastroso pit stop ai box he ha trasformato il cambio gomme in un incubo e gli ha fatto perdere posizioni (ha chiuso 13°), tempo. Tutto.