Valentino Rossi ha già rivelato che appena si ritirerà dalla MotoGP passerà alle auto da corsa ("Magari con le GT") e la Ferrari ha annunciato il progetto Le Mans che dal 2023 la vedrà partecipare anche nella classe regina del WEC, LMDH. L'idea di vedere la leggenda italiana del motociclismo gareggiare in un campionato così prestigioso per l'iconica casa tricolore ha subito stimolato la fantasia di molti. Ma il Cavallino ha subito sedato l'entusiasmo bocciando di fatto la possibilità che il Dottore sia uno dei suoi piloti nel nuovo progetto che partirà dal 2023.

La scuderia di Maranello considera infatti Valentino Rossi troppo "vecchio" per una specialità così dura e ha deciso di puntare sul suo nuovo progetto Resistance con il quale coltiva i giovani talenti. A chiudere la "porta in faccia" al nove volte iridato nel Motomondiale è stato Antonello Coletta, responsabile delle attività GT della Ferrari, che in un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport è stato molto chiaro a riguardo:

"Con tutto il rispetto – ha detto infatti Coletta alla Rosea –, credo che (Valentino Rossi, ndr) abbia un’età superiore ai piloti Endurance attuali, e noi andremo a confrontarci con avversari agguerriti. È come se un nostro pilota decidesse di colpo di correre in moto – ha poi proseguito l'uomo del Cavallino – . Valentino si diverte con le GT, magari potrebbe provare in quella classe, ma noi pensiamo di avere già delle scelte all’altezza per la Hypercar e sceglieremo eventuali innesti fra i giovani emergenti. Manca ancora tempo per i collaudi della macchina – ha infine concluso –, che sarà pronta a maggio-giugno del 2022".