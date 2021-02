Con la presentazione ufficiale del team Ferrari per il Mondiale 2021 di Formula 1 comincia la terza stagione da pilota del Cavallino per Charles Leclerc. La scuderia di Maranello ha deciso improntare l'intero progetto su di lui e quest'anno, per la prima volta, nonostante la giovanissima età sarà il pilota con maggior anzianità all'interno del team dato che come compagno di squadra avrà il neo arrivato Carlos Sainz mentre come collaudatore ci sarà il giovane Callum Ilott promosso dopo l'ottima stagione 2020 in Formula 2.

Dopo il deludente Mondiale 2020 Leclerc spera che già quest'anno arrivi la svolta: "Speriamo di aver smesso di soffrire – ha infatti detto il monegasco durante la presentazione online del team Ferrari 2021 –. Abbiamo lavorato tanto, stiamo facendo lunghissime riunioni dall'inizio dell'anno e sappiamo che c'è tanto lavoro e ci sono tante cose positive in questa macchina, ma le risposte le darà la pista".

Il 23enne di Monte Carlo ha poi parlato anche di cosa voglia dire per lui essere un pilota Ferrari: "Sono contento del 99% di quello che faccio, è un orgoglio essere un pilota Ferrari – ha difatti spiegato Leclerc –. Essere Ferrari è migliorare in ogni cosa che si fa. Questa è una famiglia. C'è un team che lavora giorno e notte, siamo a tutti gli effetti uno sport di squadra".

Charles Leclerc non si è detto per nulla preoccupato del fatto che al suo fianco quest'anno avrà un compagno di squadra giovane, veloce e che cercherà in tutti i modi di batterlo come Carlos Sainz: "Il compagno più veloce è uno stimolo – ha infatti chiosato il pilota monegasco –: quando è successo, l'ho analizzato per migliorare. È uno stimolo che ci diamo l'uno con l'altro: l'importante è che la Ferrari vinca".