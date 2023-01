Napoli-Cremonese di Coppa Italia Live, risultato in diretta: 0-1, Pickel porta in vantaggio gli ospiti

Napoli-Cremonese inizierà alle 21:00 allo stadio ‘Maradona', gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. La partita è visibile in chiaro e senza costi aggiuntivi in TV su Canale 5, mentre per il live streaming ci si può collegare direttamente sulla piattaforma Mediaset Infinity, oppure utilizzare l'app apposita per i devices. Infine anche su Sportmediaset.it c'è la possibilità di assistere alla diretta della gara.