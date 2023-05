Giro d’Italia 2023, oggi 9ª tappa Savignano sul Rubicone-Cesena: percorso, orari, favoriti e dove vederla in TV

Si arriva alla fine della prima settimana di corsa al Giro d'Italia 2023 e ci si sfida sulla seconda cronometro dell'edizione 106. Sono 35 chilometri oggi, domenica 13 maggio, totalmente pianeggianti che permetteranno ai cronomen di dire la propria e prendersi la gloria di giornata.

Tra i tanti che possono ambire alla vittoria non c'è purtroppo il nostro Filippo Ganna, che è stato estromesso sabato dalla positività al Covid. Favoriti i soliti noti delle corse contro il tempo, primo tra tutti Remco Evenepoel che ha stradominato la crono della prima tappa e che potrebbe ripetersi con una nuova dimostrazione di forza.

Numero tappa: 9ª, Savignano sul Rubicone-Cesena

Orario di partenza: 13:10

Orario di arrivo: 17:30

Percorso tappa: cronometro individuale

Lunghezza: 33 km

Dislivello: 50 m

Diretta TV: Rai 2/RaiSportHD (in chiaro), Eurosport 1Diretta streaming: RaiPlay (in chiaro), Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

La 9ª tappa del Giro d’Italia: percorso e altimetria della Savignano sul Rubicone-Cesena

E' la seconda cronometro individuale, una frazione completamente piatta con poche curve su strade in gran parte ampie e ben pavimentate che permetteranno andature sostenute. Ci sarà un breve tratto in pavé di porfido ma nulla di importante. Unica incognita è come sempre in questi casi, il vento.

Dove passa la Corsa Rosa e a che ora: gli orari

Come tutte le crono, i corridori partono singolarmente, il primo alle 13:10, l'ultimo alle 17:10 circa, e seguiranno la classifica generale con cui si è arrivati alla nona tappa. Percorso piatto e regolare, con gli ultimi 3 km con una sola curva e un rettilineo finale di 1.900 mt su asfalto largo

I favoriti per la vittoria nella tappa di oggi

I re della cronometro, chi sa andare contro il tempo, come Remco Evenepoel che potrebbe ripetersi dopo il successo nella prima tappa, anche se il focus del belga è ovviamente la classifica generale e il successo finale al Giro. Niente da fare invece per Pippo Ganna, che non potrà rifarsi dopo il secondo posto della crono di apertura, visto che è risultato positivo al Covid ed è stato costretto ad abbandonare il Giro.

Dove vedere il Giro d’Italia in TV in chiaro e streaming

La diretta TV in chiaro sarà affidata a RaiSportHD e a Rai2, mentre la diretta TV in abbonamento sarà visibile su Eurosport 1. Lo streaming gratuito è a disposizione di tutti sul portale Rai, RaiPlay, mentre il live streaming a pagamento si basa su diverse soluzioni: eurosport.it, discovery+, Sky Go, NOW e DAZN.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Giro d'Italia 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

0