Napoli-Parma è una gara valida per la prima giornata del girone di ritorno della Serie A 2020/2021. Si gioca oggi domenica 31 gennaio 2021 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli con fischio di inizio alle 18.00: il match verrà trasmesso in diretta TV e streaming per abbonati sui canali Sky Sport Serie A (202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 satellite). Per vedere la gara in diretta streaming basterà collegarsi alla piattaforma Sky Go oppure al sito Now Tv.

Dopo la sconfitta contro il Verona nello scorso turno di campionato e la qualificazione in Coppa Italia, il Napoli cerca una vittoria per riprendere la marcia e non perdere contatto con la vetta della classifica. Il Parma non vince da undici gare, ultima vittoria in casa del Genoa fine novembre, e ha urgentemente bisogno di punti salvezza.

Formazioni ufficiali

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Elmas, Demme, Zielinski; Lozano, Petagna, Insigne. Allenatore: Gattuso

PARMA (4-3-1-2): Sepe; Conti, Osorio, Pezzella, Gagliolo; Grassi, Brugman, Kurtic; Kucka, Cornelius, Gervinho. Allenatore: D’Aversa.

Arbitro: La Penna.

Assistenti: Baccini e Mastrodonato. Quarto Uomo: Serra.

Al VAR Di Paolo assistito da Del Giovane