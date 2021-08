Roma-Trabzonspor 0-0, risultato in diretta LIVE

Roma-Trabzonspor verrà trasmessa su Sky che ha acquisito i diritti per l'Europa Conference League. La partita sarà visibile in chiaro solo per gli abbonati del network satellitare che potranno sintonizzarsi sui canali Sky Sport 1 (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 del satellite, 473 del digitale terrestre), Sky Sport (numero 251 satellite). La sfida dei playoff sarà visibile anche in diretta streaming e in chiaro su Sky Go (solo per abbonati) oppure sui Now (acquistando anche il ticket per il singolo evento) oltre agli account Facebook, Twitter e sul canale YouTube dell'AS Roma.