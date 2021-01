Tiene banco il caso Edin Dzeko. Secondo il Corriere dello Sport sarebbe stato fatto un tentativo di imbastire uno scambio con il Real Madrid ma la contropartita prescelta, Mariano Diaz, avrebbe detto di "no" al trasferimento nella Capitale e l'ipotesi è naufragata. Nella giornata di ieri il centravanti bosniaco era stato accostato al Siviglia e poi si era parlato di uno scambio con la Juventus con Bernardeschi ma le due indiscrezioni sono state smentite. Appare improbabile anche lo scambio con Eriksen dell'Inter di cui si è parlato nelle scorse ore.

Tutto fatto per Bryan Reynolds: il giocatore, negativo al Covid, arriverà a Roma tra giovedì e venerdì. Offerta del Fenerbahce alla Roma per Davide Santon: i turchi lo vorrebbero in prestito con obbligo di riscatto ma il giocatore ha rifiutato la destinazione. Per quanto riguarda Federico Fazio, Tiago Pinto è al lavoro per fargli accettare la destinazione.