Che Llorente vada via ora è tutt'altro che scontato. Il basco era ai margini ma ora è diventato la prima alternativa di Petagna e lo resterà almeno un paio di settimane ancora. Perché Mertens e Osimhen non stanno per tornare in campo. Ma Llorente resta comunque un uomo mercato. La Juventus ha effettuato un sondaggio, ma l'affare non si concretizzerà. Ma mentre c'è chi scommette sulla conferma fino a giugno del giocatore, che ha un contratto in scadenza il 30 giugno, si parla anche della Roma, che cerca un altro giocatore in attacco, nonostante sia già coperta con Dzeko e Borja Mayoral.