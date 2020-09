La Lazio, dopo l’arrivo di Muriqi, sta per chiudere anche la trattativa per Fares. Le parti (Lotito e Raiola, agente del giocatore) continuavano ad avere problemi sulle commissioni e i metodi di pagamento. Ora sembra che finalmente l'algerino possa iniziare la propria avventura in biancoceleste. In difesa, con Simone Inzaghi che potrebbe anche aprire al ritorno di Hoedt, spunta invece il nome di Shkodran Mustafi che ha il contratto in scadenza con l’Arsenal nel 2021 anche se i Gunners lo valutano 15 milioni, si può trattare e scendere intorno ai 12 con il giocatore che guadagna 4,5 milioni di euro.

L’offerta biancocelesti è di 2,5 milioni più bonus a stagione. In uscita invece, Bastos è seguitissimo dall'Al-Shabab, club di Riyad, che vorrebbe regalarsi un rinforzo in difesa. In zona offensiva, resta in piedi l’idea Callejon, con il giocatore che vorrebbe tornare in Spagna, anche se non disdegnerebbe il corteggiamento della Lazio. Resta più defilato Vazquez pronto ad onorare l’ultimo anno di contratto con il Siviglia.