ATP Finals 2023, oggi Alcaraz-Zverev e Medvedev-Rublev: orari TV e dove vedere le partite di tennis a Torino

Dopo la vittoria di Jannik Sinner su Tsitsipasche ha aperto le ATP Finals 2023 si disputano oggi le partite del Gruppo Rosso. E sarà spettacolo garantito. Carlos Alcaraz affronta uno degli ex vincitori in gara Alexander Zverev in un match che si potrà seguire anche in diretta TV in chiaro su Rai 2 dalle 14:30. In serata, non prima delle 21, il derby russo tra Medvedev e Rublev, in diretta solo su Sky. Streaming con Sky Go e NOW. Si disputano anche due match di doppio.

Il programma di oggi alle Nitto ATP Finals a Torino e i risultati in diretta

ore 12: Koolhof/Skupski-Hijikata/Kubler

ore 14:30: Alcaraz-Zverev

ore 18:30: Bopanna/Ebden-Ram/Salisbury

ore 21: Medvedev-Rublev

Alcaraz-Zverev oggi alle ATP Finals: orario e dove vederla in TV

Carlos Alcaraz lo scorso anno era il numero 1 ATP ma non giocò le Finals per infortunio, oggi farà il suo esordio e sarà un match complicato contro Zverev. L'incontro inizierà alle ore 14:30 e si potrà seguire in diretta TV su Sky, canali 201 e 203, ma anche in chiaro su Rai 2.

Dove vedere la partita di Medvedev contro Rublev al torneo di tennis in streaming

In serata, non prima delle ore 21, giocheranno uno contro l'altro i grani amici Andrey Rublev e Daniil Medvedev. Un derby russo che è meno scontato di quanto sembra. Diretta TV in esclusiva su Sky, streaming possibile con Sky Go e NOW.

In campo anche il doppio: programma e orari

Il programma di giornata sarà aperto dal match di doppio tra gli australiani Hijikata e Kubler, che sono quasi degli imbucati, e Koolhof e Skupski, numeri uno un anno fa. Mentre nel tardo pomeriggio Bopanna e Ebden sfidano Ram e Salisbury.

0