I funerali di Mihajlovic in diretta: il cardinale Zuppi, “Ha dato forza mostrando la fragilità dolce di un guerriero”

I funerali di Sinisa Mihajlovic verranno trasmessi in diretta TV da Sky attraverso il canale Sky Sport (canale 201) per gli abbonati mentre per tutti in chiaro, c'è il collegamento in diretta su Rainews. Per l'occasione, lo streaming su Sky Sport è aperto a tutto il pubblico, anche per i non abbonati, collegandosi sul sito ufficiale di Sky Sport dove vengono proposte delle pillole del rito, mentre per lo streaming integrale in diretta, ci si può collegare al sito ufficiale di Rainews