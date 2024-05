video suggerito

Giro d’Italia 2024, oggi la 4ª tappa Acqui Terme – Andora: orari TV e dove vederla in diretta e streaming Oggi, martedì 7 maggio si corre la 4a tappa del Giro 2024. 190 km di pianura da Acqui Terme ad Andora. La carovana rosa lascia il Piemonte per la Liguria, in un traguardo dedicato ai velocisti. Diretta in chiaro su Rai Due e Rai Sport HD. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Si corre oggi la 4a tappa del Giro d'Italia 2024, con partenza da Acqui Terme e l'arrivo ad Andora, in Liguria. Una frazione pianeggiante di 190 chilometri riservata al classico arrivo in velocità. Appuntamento in chiaro in TV e in streaming sui canali Rai (Rai 2, Rai Sport HD e RaiPlay).

Una frazione totalmente priva di asperità attende i ciclisti per il 4° appuntamento del Giro 2024. Unico strappo di giornata a metà percorso con il colle del Melogno, un GPM di terza categoria posto lontanissimo da Andora e che non vedrà grande selezione. Poi in picchiata verso Savona per un'ultima parte di tappa che annuncia il classico sprint sul traguardo di Andora.

Numero tappa: 4 – Acqui Terme – Andora

Orario di partenza: 12:30

Orario di arrivo: 17:15

Percorso tappa: pianeggiate

Lunghezza/Dislivello: 190 km, 1.700 metri

Diretta TV: Rai Sport HD, Rai 2, Eurosport

Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport.it, Discovery+

La 4ª tappa del Giro d’Italia: percorso e altimetria della Acqui Terme – Andora

C'è un GPM di terza categoria che non è importante per le questioni di classifica generale o per la vittoria di tappa ma che interessa da vicino i ciclisti coinvolti per la classifica scalatori. Il Colle del Melogno è posto a 90 chilometri dalla partenza, a metà percorso e si presenta con una salita da 8 chilometri alla media pedalabile del 5%. Prima e dopo non ci son asperità, con un finale di sprint puro ad Andora.

Dove vedere il Giro d’Italia in TV in chiaro e streaming

Tutte le tappe della Corsa Rosa verranno trasmesse in TV, in chiaro, sui canali Rai (Rai Sport HD e Rai Due) e in abbonamento a pagamento per gli utenti di Eurosport. Sarà inoltre visibile in streaming gratuito su RaiPlay e in abbonamento su Discovery+, NOW, SkyGo e DAZN.

Dove passa la Corsa Rosa e a che ora: gli orari

Si parte da Acqui Terme con il Km 0 dove ci si presenterà alle 12:30. Si lascia la provincia di Alessandria per passare in quella di Asti e poi ancora nella prima, per poi salutare definitivamente il Piemonte ed entrare in Liguria. Protagonista la provincia di Savona da Pontevecchio fino ad Andora dove si arriverà attorno alle 17:15

I favoriti della tappa di oggi

190 chilometri da correre tutti d'un fiato, soprattutto dalla discesa dal Melogno fino ad Andora. Ci saranno 100 km in cui le squadre dovranno faticare solamente per tenere alta l'andatura e creare i treni giusti per i loro velocisti. Per l'Italia, l'attesa è ovviamente tutta incentrata su Milan.