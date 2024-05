video suggerito

Giro d’Italia 2024, oggi la 1ª tappa Venaria Reale – Torino: percorso, orari, favoriti e dove vederla in TV Prima tappa del Giro d’Italia 2024, oggi 4 maggio, con partenza e arrivo in Piemonte. Via alle 13:50 da Venaria Reale e arrivo a Torino attorno alle 17:15. 140 chilometri, si scalerà la collina di Superga in onore del Grande Torino. Diretta TV in chiaro sulle reti Rai e in streaming su RaiPlay. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Parte il Giro d'Italia 2024, edizione numero 107 della Corsa Rosa che prenderà il via oggi, 4 maggio, sulle strade piemontesi di Venaria Reale per poi concludersi, dopo 140 chilometri a Torino. Una frazione movimentata che presenta tre GPM, tra cui il passaggio sul mitico Superga a metà percorso. Diretta TV sulla Rai per la visione in chiaro e su RaiPlay per lo streaming gratuito.

Un avvio tutto in Piemonte per il Giro d'Italia n. 107 con una frazione subito interessante dove si presentano curiosi saliscendi che anticipano eventuali fughe di giornata per la vittoria finale che coinciderà anche con la Maglia Rosa. Il momento più interessante è rappresentato ovviamente dalla scalata verso Superga, per un omaggio nel 75° anniversario dalla tragedia che coinvolse il Grande Torino.

Numero tappa: 1 – Venaria Reale-Torino

Orario di partenza: 13:50

Orario di arrivo: 17:10

Percorso tappa: pianeggiante

Lunghezza/Dislivello: 140km, 1.850 metri

Diretta TV: Rai Sport HD e Rai 2 (in chiaro) Eurosport 1 (abbonati)

Diretta streaming: RaiPlay (in chiaro) Discovery+ (abbonati)

La 1ª tappa del Giro d’Italia: percorso e altimetria della Venaria Reale – Torino

Frazione subito ondulata e che presenta diversi momenti in cui innescare le fughe in vista del traguardo che regalerà al primo anche l'onore di indossare la prima maglia rosa dell'edizione 2024. Nel finale ci sarà un circuito di circa 30 km dove si affrontano due GPM di difficoltà crescente, la salita di Berzano di San Pietro e la salita di Superga. Dopo il primo passaggio si scala il Colle Maddalena che porta poi a Moncalieri con una discesa impegnativa e infine allo strappo finale di San Vito: 1,4km ad una pendenza più che interessante con media al 9.8 e punte al 16%.

Dove passa la Corsa Rosa e a che ora: gli orari

Partenza dal km zero di Venaria Reale prevista alle 13:50 per poi attraversare la Provincia di Torino e di Asti fino al ritorno nel capoluogo piemontese su un percorso di 140 chilometri totali. Dopo 78 chilometri, passaggio su Superga, e a soli 22 dal traguardo, si scala il Colle Maddalena. Arrivo previsto a Moncalieri, per le 17:05/17:15

I favoriti per la vittoria nella tappa di oggi

Classico avvio dove i migliori resteranno coperti in attesa di capire come si svolgerà la corsa. Tappa dedicata ai gregari di giornata e ai velocisti che proveranno a superarsi negli ultimi 3 chilometri in piano prima di Moncalieri. Se dovesse imbastirsi una fuga a metà percorso con un buon vantaggio possibile anche l'arrivo di un gruppetto molto ridotto.

Dove vedere il Giro d’Italia in TV in chiaro e streaming

Tutte le tappe della Corsa Rosa verranno trasmesse in TV, in chiaro, sui canali Rai (Rai Sport HD e Rai Due) e in abbonamento a pagamento per gli utenti di Eurosport. Sarà inoltre visibile in streaming gratuito su RaiPlay e in abbonamento su Discovery+, NOW, SkyGo e DAZN.