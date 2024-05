video suggerito

Giro d’Italia 2024, oggi la 7ª tappa Foligno – Perugia (crono): percorso, orari, favoriti e dove vederla in TV Si corre oggi venerdì 10 maggio 2024 la 7a tappa del Giro d’Italia. E’ la prima cronometro, sulla distanza di 40 chilometri su tracciato pianeggiante tranne nell’ultimo strappetto. Filippo Ganna è atteso alla vittoria. Diretta in chiaro su Rai 2 e RaiPlay. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

9 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Giro d'Italia 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il Giro d'Italia 2024 è giunto alla settima tappa una tra quelle che per molti potrà contare più di altre, la cronometro da 40 chilometri da Foligno a Perugia. Un tracciato che non presenta particolari insidie se non per gli ultimi 6km in costante ascesa fino all'arrivo. Diretta in chiaro in TV su Rai Sport HD e Rai 2, in live streaming su RaiPlay.

Sarà il giorno di Filippo Ganna? Tutti si attendono proprio l'uomo INEOS primo tra i favoriti per questa cronometro che darà ulteriori indicazioni anche per la classifica generale. Perché se Top Ganna può prendersi il successo di giornata senza speranze di podio finale a Roma, è pur vero che gli occhi saranno tutti su Pogacar che dovrà confermare di poter dire la sua oltre che in montagna anche nelle tappe contro il tempo.

Numero tappa: 7 – Foligno – Perugia

Orario di partenza: 13:00

Orario di arrivo: 17:10

Percorso tappa: cronometro individuale

Lunghezza/Dislivello: 40 km, 400 metri

Diretta TV: Rai Sport HD, Rai 2, Eurosport

Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport.it, Discovery+

La 7ª tappa del Giro d’Italia: percorso e altimetria della Foligno-Perugia

Un percorso a cronometro che resta invariato per quasi 35 chilometri su un percorso totalmente pianeggiante dove i migliori potranno sprigionare il massimo della propria potenza. Poi, nella parte finale un po' di pathos con gli ultimi 6 chilometri in costante ascesa, che inizia a Ponte Valleceppi: pesante nel primissimo tratto di 1,5 hm per poi diventare più pedalabile fino a Perugia.

Leggi anche Pelayo Sanchez domina a Rapolano Terme: volata maiuscola su Alaphilippe dopo una lunghissima fuga

Dove passa la Corsa Rosa e a che ora: gli orari

La cronometro di oggi avrà inizio da Foligno alle 13:00 in punto quando scatterà dal via il primo di ciclisti. Poi, via via, tutti gli altri, uno alla volta fino all'ultimo seguendo la classifica generale al contrario, con Tadej Pogacar in maglia rosa che scatterà alle 16:22. L'arrivo dello sloveno è attestato a Perugia attorno alle 17:10. Ci saranno due intertempi sul percorso: il primo è a Santa Maria degli Angeli al chilometro 18.6, il secondo a Ponte Valleceppi proprio ai piedi della salita degli ultimi 6km.

I favoriti per la vittoria nella tappa di oggi

Per la prima crono del Giro 2024 il favorito numero uno è il nostro Filippo Ganna, alfiere della INEOS per le gare contro il tempo. Bisognerà vedere la forma effettiva del campione azzurro che sui 40 chilometri odierni non dovrebbe avere rivali. Si difende molto bene anche il solito Pogacar migliorato in crono e che può difendersi con maestria da tentativi di giornata per attaccarlo.

Dove vedere il Giro d’Italia in TV in chiaro e streaming

Tutte le tappe della Corsa Rosa verranno trasmesse in TV, in chiaro, sui canali Rai (Rai Sport HD e Rai Due) e in abbonamento a pagamento per gli utenti di Eurosport. Sarà inoltre visibile in streaming gratuito su RaiPlay e in abbonamento su Discovery+, NOW, SkyGo e DAZN.