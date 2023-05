Giro d’Italia 2023, la tappa di oggi Sierre – Cassano Magnago: percorso, orari, favoriti e dove vederla in TV Oggi 20 maggio la 14ª tappa del Giro d’Italia 2023, Sierre – Cassano Magnago, di 193 km. Partenza prevista alle 12:30 diretta TV e streaming su Rai, Eurosport, DAZN. Chi tra i velocisti è resistito alle Alpi di ieri, può giocarsi il finale.

A cura di Alessio Pediglieri

Oggi al Giro d'Italia spazio alla quattordicesima tappa, la Sierre – Cassano Magnago, pianeggiante e dedicata ai velocisti rimasti dopo il tappone alpino di ieri. C'è una salita impegnativa, il Passo del Sempione. GPM di prima categoria, ma è a 150 chilometri dall'arrivo, quindi c'è tutto il tempo di recuperare.

Chi è resistito a Crans Montana può sperare di prendersi il premio a Cassano Magnago altra occasione per gli sprinter. Ma le Alpi hanno lasciato tossine pesanti nelle gambe e nelle forze dei ciclisti, dunque, sarà decisivo anche il Passo del Sempione che potrebbe fare ulteriore selezione.

Numero tappa: 14ª, Sierre – Cassano Magnago

Orario di partenza: 12:05

Orario di arrivo: 17:30

Percorso tappa: pianeggiante

Lunghezza: 193 km

Dislivello: 1.600 mt

Diretta TV: Rai 2/RaiSportHD (in chiaro), Eurosport 1Diretta streaming: RaiPlay (in chiaro), Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

La 14ª tappa del Giro d’Italia: percorso e altimetria della Sierre – Cassano Magnago

Si parte subito con una difficoltà importante il GPM del Sempione, una salita impegnativa e lunga che metterà ancora a dura prova molti corridori. E' l'unica asperità di giornata ma può fare male, innescando tentativi a lunga gittata in vista del traguardo totalmente pianeggiante. Il Passo del Sempione fa capolino dopo 35 chilometri e si sale per altri 21 senza sosta. Poi una lunghissima discesa, fino in Valdossola con tante gallerie e diverse curve. Quindi una strada totalmente pianeggiante per i restanti 95 chilometri.

Dove passa la Corsa Rosa e a che ora: gli orari

Il chilometro zero lo si raggiunge al classico orario, alle 12:05 e si resta in terra svizzera per la prima parte del tracciato, circa 33 chilometri. Poi, con lo scollinamento del Passo del Sempione si ritorna in Italia, in Lombardia dove si attraversano tre provincie: Verbano, Novara e Varese. Arrivo previsto alle 17:30

I favoriti per la vittoria nella tappa di oggi

Una fuga di giornata sul Passo del Sempione è plausibile per gli uomini lontani dalle prime posizioni di classifica, per i big e i migliori sarà una tappa votata al recupero di forze ed energie. Spazio anche ai velocisti, perché l'arrivo è totalmente in linea, con gli ultimi 90 chilometri pianeggianti.

Dove vedere il Giro d’Italia in TV in chiaro e streaming

La diretta TV in chiaro sarà affidata a RaiSportHD e a Rai2, mentre la diretta TV in abbonamento sarà visibile su Eurosport 1. Lo streaming gratuito è a disposizione di tutti sul portale Rai, RaiPlay, mentre il live streaming a pagamento si basa su diverse soluzioni: eurosport.it, discovery+, Sky Go, NOW e DAZN.