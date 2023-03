Ciclista perde il controllo e finisce nel letame: completa stoicamente la gara nonostante la puzza Il Grand Prix de Denain di ciclismo è stato contraddistinto da una caduta molto particolare, quella di Stan Dewulf, finito in un letamaio.

A cura di Marco Beltrami

Il rischio è sempre dietro l'angolo per i campioni del ciclismo. Spesso e volentieri durante le gare sulle due ruote assistiamo a cadute che purtroppo alle volte comportano danni seri per gli atleti. Fortunatamente senza conseguenze gravi, almeno dal punto di vista degli infortuni, il capitombolo di Stan Dewulf che è destinato, purtroppo per lui, ad essere ricordato a lungo.

Il Grand Prix de Denain è stato contraddistinto in questa edizione da diversi fuori programma. Il più clamoroso è stato senza dubbio quello del ciclista su strada belga che corre per l'AG2R Citroën Team, ed è professionista dal 2019. Dewulf stava disputando regolarmente la corsa in linea su strada che si corre appunto nel territorio di Denain in Francia e che rappresenta un assaggio della più celebre Parigi-Roubaix. Ad un certo punto probabilmente Stan è stato tradito dal pavé ed è finito così fuori strada.

Invece di seguire la curva il povero Dewulf è andato dritto per dritto, e ogni tentativo di evitare il peggio si è rivelato vano. Ma la cosa più brutta è stata senza dubbio il punto in cui il ciclista belga è caduto, visto che slittando su una striscia di ciottoli è finito in un grande letamaio. Si tratta dell'incidente più strano della stagione, con il ragazzo che è poi riuscito stoicamente a risalire in sella e a terminare la gara, anche se in condizioni molto particolari. La stampa locale infatti ha sottolineato le conseguenze inevitabili della caduta, con Dewulf che portava con sé un forte odore di letame.

In tanti ci hanno scherzato su, anche perché fortunatamente il ciclista non ha riportato nessun danno ma bisogna senza dubbio sottolineare la sua caparbietà. Un altro incidente curioso, di tipo molto diverso è stato quello di cui è stato vittima Hugo Hofstetter. Il ciclista francese dell'Arkéa-Samsic, per ben due volte ha "perso" il manubrio, che si è staccato dal telaio. Tutto tra le risate sue e dei compagni di team. Insomma una giornata particolare quella del GP Denain.