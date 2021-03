Stefano Pioli ha parlato al termine della sfida dal suo Milan al ‘Franchi' contro la Fiorentina per 3-2. Il tecnico rossonero, ai microfoni di Sky Sport, si è detto soddisfatto della prestazione della propria squadra sottolineando soprattutto l'aspetto caratteriale di un gruppo che ha tirato fuori tutte le energie nonostante le fatiche in Europa League. Pioli ha però parlato soprattutto di scudetto: "Adesso siamo lì e ci dobbiamo giocare tutto in queste ultime 10 partite. Vogliamo essere molto contenti". L'allenatore del Milan ha sottolineato come il gruppo sia stato compatto nel riuscire a trovare tutte le forze per entrare in campo convinto al ‘Franchi' e pronto per conquistare i tre punti:

"La delusione è stato forte dopo la sconfitta contro il Manchester United – ha detto – anche perché volevamo restare in Europa League ma va bene così e i ragazzi sono stati bravi a tirare fuori tutte le energie possibili". Una vittoria importante soprattutto in chiave campionato sfruttando la contemporanea sconfitta della Juventus che aveva messo fiato sul collo ai rossoneri: "Da stasera più andremo avanti e più le partite pesano – ha sottolineato Pioli – Noi vogliamo restare nelle prime posizioni e questa sera l'importante era tornare alla vittoria".

Stefano Pioli ha parlato anche della convinzione di Ibrahimovic di poter mettere ancora le mani su quello scudetto che ad oggi sembra essere stato blindato dall'Inter: "Ibra fa bene a parlare di scudetto, siamo stati in testa per tanto tempo e ora dobbiamo provare a vincerle il più possibile – dice Pioli – Dobbiamo giocarci tutte le nostre possibilità da qui fino alla fine". Per quanto riguarda i singoli invece, Pioli ha evidenziato l'importanza di aver recuperato un giocatore come Bennacer: "Per noi è fondamentale e sono molto contento del suo rientro senza nulla togliere a Meitè e Tonali". Sulla sconfitta della Juventus a Benevento: "Non mi aspettavo la sconfitta della Juventus, è stata una sorpresa"