Il Napoli in serata ha definito due importanti operazioni in uscita: l'attaccante Fernando Llorente, il cui contratto era in scadenza il prossimo giugno, va all'Udinese mentre il terzino francese Kevin Malcuit passa alla Fiorentina in prestito con diritto di riscatto. Lo spagnolo, dopo aver risolto le ultime pendenze con il club partenopeo, domani mattina sarà a Udine per le visite mediche con la formazione bianconera che nel frattempo ha definito la cessione di Kevin Lasagna al Verona per 10 milioni di euro. Il transalpino invece sosterrà le visite mediche con i gigliati domani pomeriggio a Firenze.

Fernando Llorente dunque lascia Napoli dopo due stagioni e domani sarà prima a Roma dove effettuerà le visite mediche con il suo nuovo club dopodiché partirà per Udine per unirsi ai nuovi compagni di squadra agli ordini di Ivan Gotti. L'ingaggio dello spagnolo per i friulani ha sbloccato la cessione all'Hellas Verona dell'attaccante Kevin Lasagna che passa alla corte di Ivan Juric in prestito con obbligo di riscatto fissato a 10 milioni di euro. I campani invece risparmiano circa 2 milioni di euro sullo stipendio lordo della punta iberica.

Kevin Malcuit, il cui contratto con i partenopei scade nel 2022, lascia invece Napoli per approdare alla Fiorentina che lo ha ingaggiato con la formula del prestito con diritto di riscatto. Dunque eventualmente per la cessione a titolo definitivo del terzino francese bisognerà attendere la sessione estiva di mercato quando il transalpino sarà ad un solo anno dalla scadenza del suo contratto. Da domani però vestirà, almeno fino al termine della stagione, la maglia viola e andrà a rinforzare la rosa a disposizione di Cesare Prandelli.