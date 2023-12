Inchiesta Prisma, la Procura di Roma chiude le indagini sulla Juve: confermate le ipotesi di reato di Torino La Juventus ha ricevuto l’avviso di conclusione delle indagini della Procura di Roma per l’Inchiesta Prisma. Confermate ipotesi di reato già formulate dai pm di Torino: manipolazione del mercato, ostacolo a esercizio autorità pubblica vigilanza, fatture per operazioni inesistenti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

La Juventus ha ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini preliminari della Procura di Roma per l'Inchiesta Prisma. Sono state confermate ipotesi di reato già formulate dai pm di Torino: manipolazione del mercato, ostacolo a esercizio autorità pubblica vigilanza, fatture per operazioni inesistenti.

Il club bianconero ha comunicato in una nota ufficiale di aver ricevuto “in data odierna la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma”. Alcuni mesi fa sono stati trasmessi gli atti dell’inchiesta al foro romano dopo che in un primo momento era stata portata avanti dalla Procura di Torino, successivamente dichiarata incompetente per luogo dalla Cassazione a inizio settembre su ricorso della società piemontese.

