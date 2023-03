Il Tottenham mette in congedo Paratici in attesa del ricorso: “Sentenza FIFA inaspettata” Il Tottenham congeda Fabio Paratici fino all’esito del ricorso fissato per il 19 aprile. Con una nota il club londinese ha spiegato la sua decisione: “La sentenza della FIFA è stata inaspettata”.

A cura di Fabrizio Rinelli

Juventus e Tottenham legate inevitabilmente da un unico filo conduttore: Fabio Paratici. L'ex uomo mercato dei bianconeri, oggi direttore generale degli Spurs, lo scorso gennaio fu condannato a 30 mesi di inibizione nell'ambito del processo sul caso plusvalenze. Una sanzione che avrebbe dovuto scontare in Italia e che invece improvvisamente la FIFA ha deciso di estendere a livello mondiale a seguito di una nota pubblica due giorni fa:

"La Fifa può confermare che a seguito di una richiesta della Federazione italiana (Figc), il Presidente della Commissione Disciplinare Fifa ha deciso di estendere le sanzioni imposte dalla Figc a diversi funzionari del calcio per avere effetto mondiale".Si temeva che Paratici potesse così dimettersi dal suo ruolo proprio perché impossibilitato a svolgere il suo ruolo nel club e invece il Tottenham con una nota apparsa sul suo sito ufficiale, ha fatto sapere di aver preso un provvedimento.

"La Commissione Disciplinare della FIFA ha annunciato la decisione di estendere le sanzioni della Federcalcio italiana (FIGC), relative a Fabio Paratici, a livello mondiale – si legge – Questa decisione è stata presa in anticipo rispetto all'udienza di Appello di Fabio Paratici contro le sanzioni della FIGC del 19 aprile 2023, il cui esito sarebbe stato poi valutato da ulteriori soggetti interessati, tra cui il Club. Data l'inaspettata sentenza della FIFA, le sanzioni possono ora avere effetto multigiurisdizionale, sebbene siano ancora legate al Ricorso FIGC. In vista della decisione della FIFA, Fabio ha concordato con il Club che prenderà un congedo immediato in attesa dell'esito del suo ricorso".

La mossa del Tottenham non è per niente sbagliata. Il club ha voluto ribadire comunque di restare in attesa dell'esito del ricorso che sarà esaminato dal Collegio di Garanzia dello Sport il prossimo 19 aprile. Una data cruciale per la Juventus per capire se verranno restituiti o meno i 15 punti di penalizzazione in classifica e si capirà anche quale sarà il destino di tutte le persone inibite nell'inchiesta. Finora il Tottenham non si era mai espresso pubblicamente sulla questione relativa a Paratici che è stato messo al centro dell'indagine. Il club londinese è uscito allo scoperto infatti solo adesso e vuole capire ora come andrà a finire la vicenda.

Venti giorni per Paratici affinché venga a conoscenza del suo futuro così come saranno giorni importanti per il Tottenham per capire quale sarà il suo destino. Gli Spurs rischiano infatti di ritrovarsi improvvisamente senza un direttore generale addetto al mercato e soprattutto senza un allenatore. L'esonero di Antonio Conte infatti è stata infatti solo l'ultima goccia di una stagione a dir poco caotica per la società inglese che ha affidato la squadra a Stellini come tecnico ad interim per capire poi solo il prossimo anno quale sarà il prossimo allenatore.