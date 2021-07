C'è grande delusione in Inghilterra per l'epilogo della finale di EURO 2020. C'era grande voglia di vedere la nazionale dei Three Lions trionfare a distanza di quasi sessant'anni dalla vittoria del Mondiale in casa ma il sogno si è infranto sui guanti di Gigio Donnarumma, che ha parato due calci di rigore e ha permesso all'Italia di vincere l'Europeo a Wembley. I giocatori dell'Inghilterra sono stati molto criticati dai fan sui social media per non aver indossato le loro medaglie al secondo posto dopo la premiazione e questo comportamento è finito nel mirino di molti supporter inglesi, che hanno definito questo modo di fare come un segno di "scarsa sportività" e "qualcosa di cui non dovrebbero essere orgogliosi".

La lunga attesa della nazionale dei Tre Leoni di portare a casa un trofeo importante non è stata soddisfatta e i ragazzi di Gareth Southgate hanno perso contro l'Italia in forma di Roberto Mancini nel loro giardino di casa. L'uomo che aveva aperto le marcature per l'Inghilterra, Luke Shaw, così come Phil Foden, Jack Grealish, Mason Mount e Kalvin Phillips, sono i primi che dopo aver ricevuto la medaglia d'argento se la sono sfilata e sono andati avanti per la loro strada sulla pedana della premiazione. Non vale per tutti questo richiami, visto che Jordan Henderson è stato uno dei giocatori inglesi che non si è tolto la medaglia prima di lasciare il palco.

Il capitano Harry Kane è stato il primo giocatore a ricevere la sua medaglia d'argento e quando gli è stato chiesto se questa fosse un'occasione mancata ha risposto: "Penso, sicuramente, un'occasione mancata in questo momento. Non capita tutti i giorni di arrivare a una finale, soprattutto per la tua nazionale. Sono passati 55 anni dall'ultima. L'opportunità era lì per noi, non l'abbiamo colta del tutto. Farà male per molto, molto tempo. Questo è il calcio. Devi andare avanti e andare oltre". C'è stata grande delusione dopo il tiro di Bukayo Saka stoppato da Donnarumma perché oltre al comportamento dei calciatori in occasione della premiazione anche tanti tifosi presenti a Wembley sono andati via prima. Ci credevano davvero e proprio per questo fa ancora più male.