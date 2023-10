Due giocatori arrestati dopo la Conference League: in manette davanti a tutta la squadra Radovan Pankov e Josué sono stati prelevati dal bus del Legia Varsavia dalla polizia e ammanettati: caos per i polacchi dopo la partita di Conference League contro l’AZ a causa di alcuni scontri con le forze dell’ordine.

A cura di Ada Cotugno

La trasferta del Legia Varsavia in Olanda per la partita di Conference League contro l'AZ Alkmaar è finita nel modo più inaspettato possibile: mentre la squadra era sul bus per tornare in aeroporto due giocatori sono stati prelevati dalla polizia locale e arrestati sotto gli occhi increduli di tutti. Si tratta di Radovan Pankov e Josué, entrambi presi in carico dagli agenti in tenuta antisommossa e condotti in manette nell'auto della polizia.

Un finale a cui nessuno vuole credere ma che fa seguito ad alcuni tafferugli nati subito dopo la partita, vinta dall'AZ per 1-0. Il risultato è passato totalmente in secondo piano dopo i fatti accaduti nella notte: tutto è nato dalla decisione della polizia di chiudere lo stadio per dieci minuti senza avvertire la delegazione della squadra polacca che stava cercando di raggiungere i bus per poter ritornare in patria.

A ricostruire la vicenda ci ha pensato TVP Sport, attraverso il racconto della travagliata serata corredati dalle incredibile immagini dell'arresto dei due giocatori. Le tensioni tra il Legia Varsavia e la polizia sarebbero sfociate in uno scontro fisico che avrebbe coinvolto anche il presidente Dariusz Miodusk, colpito al volto. E quando tutti avevano ormai raggiunto il bus gli agenti hanno bloccato il transito per prelevare Pankov e Josué, poi arrestati: entrambi sarebbero stati accusati di violenza nei confronti di un poliziotto che in seguito ha riportato una commozione cerebrale e una frattura al gomito, procurata proprio per uno scontro con i due arrestati.

Le immagini diffuse dal media polacco su X (rebranding di Twitter) ritraggono i due giocatori ammanettati mentre vengono condotti verso le auto della polizia. I due sono stati tenuti in custodia per tutta la notte e non hanno potuto fare ritorno a Varsavia con il resto della squadra che invece è regolarmente salita a bordo dell'aereo. Il serbo e il portoghese sono accompagnati da un membro dello staff e dal legale del Legia, già a lavoro per risolvere l'inusuale episodio che ha sconvolto l'intera Conference League.

In mattinata i due sono stati ascoltati nuovamente dalla polizia locale che potrebbe rilasciarli entro la giornata di oggi. Non è chiaro se Josué e Pankov saranno a disposizione della squadra per la prossima partita di campionato, in programma domenica prossima alle ore 17:30 in casa contro il Rakow (squadra che milita nel girone di Europa League dell'Atalanta), ma in ogni caso il presidente del Legia alle ore 14:00 terrà una conferenza stampa per chiarire quanto accaduto nella notte e provare a far luce sulla vicenda surreale.