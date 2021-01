Il trasferimento di James Harden a campionato in corso dai Rockets ai Nets ha creato enormi discussioni, con il campione che è stato accusato di ‘tradimento' pure da alcuni ex compagni di squadra. Harden dopo otto anni con gli Houston ha esordito con i Brooklyn e ha disputato un incontro pazzesco. Esordio con una tripla e naturalmente una vittoria. E l'acquisto di Harden ha dato verve pure a Kevin Durant che di punti ne ha fatti 42, serata complicata e perdente per gli Orlando Magic, che si sono difesi comunque alla grande.

Harden e Durant coppia da 74 punti in Nets-Magic

Harden ha esordito alla grande, meglio era difficile anzi impossibile. Perché il ‘Barba' è diventato il settimo giocatore nella storia dell'NBA a chiudere con una tripla doppia la gara d'esordio con la nuova squadra, ma nessuno era riuscito a mettere a referto un minimo di 30 punti (il record precedente erano i 28 punti di Lewis Lloyd). 32 punti, 12 rimbalzi e 14 assist, molti sfruttati da Kevin Durant che al Barclays Center ha usufruito in modo assoluto della mano di Harden. La super coppia ha realizzato più di 70 punti, va da sé che gli Orlando Magic non hanno saputo tenere testa a una squadra fortissima che ha vinto anche senza Kyrie Irving.

I risultati delle partite della notte NBA

Pesante e inaspettata sconfitta per i Miami Heat battuti in casa di venti punti dai Detroit Pistons che hanno iniziato male la stagione, Houston Rockets senza Harden ha perso di 12 punti in California contro gli Spurs. Mentre subiscono una battuta d'arresto gli Hawks, caduti a Portland.

San Antonio Spurs-Houston Rockets 103-91, Brooklyn Nets-Orlando Magic 122-115, Toronto Raptors-Charlotte Hornets 113, Memphis Grizzlies-Philadelphia 76ers 106-104, Miami Heat-Detroit Pistons 100-120, Portland Blazers-Atlanta Hawks 112-106, Phoneix Suns-Indiana Pacers rinviata.