Sergio Parisse si ritira, lascia il più forte rugbista italiano di sempre: “Questa volta è sicuro” Sergio Parisse, ex capitano dell’Italrugby e giocatore con più presenze nella storia della Nazionale, ha annunciato che questa sarà la sua ultima stagione da professionista.

A cura di Vito Lamorte

Sergio Parisse si ritira. Il più forte rugbista della storia italiana e capitano dell'Italrugby ha annunciato che questa è la sua ultima stagione in campo. Il 39enne lo ha annunciato durante un'intervista rilasciata al sito francese Rugbyrama: "Finirò il prossimo giugno. E questa volta, sono sicuro. So che ci saranno, dopo vent’anni trascorsi nel rugby professionistico, momenti difficili. So che mi mancherà il rugby e adesso sto cercando di prepararmi, proprio per affrontare questo periodo della mia vita nelle migliori condizioni possibili".

Il fortissimo giocatore classe 1983 è stato interpellato in merito alla non inclusione nella lista dei convocati dell’Italia per il Sei Nazioni e Parisse non ha chiuso ancora definitivamente le porte alla Nazionale, ribadendo quanto aveva detto in conferenza stampa a Parma dopo il match contro le Zebre: "Non ho rinunciato alla mia carriera internazionale. Penso addirittura di essere ancora nel radar e se l’allenatore mi chiama, sarò felice di rispondere. Fino ad allora, cerco di concentrarmi sulle cose che posso controllare, la mia forma fisica, il mio stile di vita, le mie prestazioni".

Sergio Parisse è nato a La Plata, in Argentina, ma i suoi genitori sono di L'Aquila e di Cosenza: dal 2002 è sceso in campo per 142 volte con la maglia azzurra, 92 volte il capitano (solo Richie McCaw, due volte campione del mondo della Nuova Zelanda ha fatto meglio di lui in assoluto). È il giocatore più forte della storia italiana e nel suo palmares troviamo due scudetti e una coppa Italia con il Treviso, due Scudi di Brennus e una Challenge Cup con lo Stade Francais di Parigi.

Questo ragazzone di un metro e novantasei centimetri per centotredici chili viene considerato come uno dei migliori “numeri 8” di sempre: per chi non mastica il rugby, con questa definizione si fa riferimento ai giocatori di ruolo terza linea centro che sono in grado di cavarsela in tutte le zone del campo.

Si tratta di uno degli ultimi giocatori della vecchia generazione ed è anche uno dei più longevi, visto che ha disputato 21 stagioni disputate tra i professionisti.

Il giocatore più forte di sempre del rugby italiano, "l'unico che avrebbe potuto giocare per gli All Blacks" come disse sir John Kirwan, ha lasciato uno spiraglio per la Nazionale perché vorrebbe centrare un record unico nel rugby: Parisse vorrebbe provare a disputare sei Mondiali come nessuno ha fatto mai, staccando Mauro Bergamasco e il samoano Brian Lima che sono a cinque partecipazioni come lui. Sarà in Francia a settembre? Non ci resta che aspettare.