L’Italia di pallavolo ha vinto tutti gli Europei possibili: è la nuova generazione di fenomeni Dopo il successo della nazionale maschile Under 17, l’Italia detiene tutti i titoli Europei sia a livello maschile che femminile. Gli Europei sono stati vinti dalle nazionali maggiori, ma anche dall’Under 20, Under 18 e Under 22.

A cura di Alessio Morra

C'è un'Italia che vince sempre nello sport. Un'Italia che non solo trionfa, ma che è proprio imbattibile ed è quella della pallavolo sia a livello maschile che femminile che si ritrova contemporaneamente campione d'Europa sia con le nazionali maggiori che con tutte quelle giovanili dall'Under 17 all'Under 22. Qualcosa di clamoroso, che è tremendamente bello.

L'ultimo in ordine di tempo è stato il successo dell'Under 17 guidata da Monica Cresta negli Europei maschili. Gli azzurrini nella finale di Podgorica, in Montenegro, hanno sconfitto 3-1 la Bulgaria. I ragazzi hanno emulato la squadra femminile, che pochi giorni fa in Serbia nella finale dell'Under 17 hanno sconfitto 3-1 la Turchia.

L’under 17 maschile ha vinto gli Europei di Pallavolo 2023.

Dopo il successo la selezionatrice Monica Cresta ha elogiato il suo gruppo, ma anche Julio Velasco, direttore tecnico delle nazionali italiane: "Sono felice per ogni singolo ragazzo che ha fatto parte di questa nazionale, sia per quelli che sono qui in questo momento che per coloro che hanno lavorato con noi durante la preparazione. Sono contenta per il movimento e per le società. Devo ringraziare il mio staff che mi è sempre stato vicino e mi ha supportata, un ringraziamento doveroso alla Fipav e e un grazie al direttore tecnico Julio Velasco per questi quattro anni in cui ha lavorato con noi".

Leggi anche Italia e Turchia si candidano per ospitare insieme gli Europei 2032: non ci sono rivali

Paola Egonu saluta Boskovic, la più forte giocatrice al mondo, dopo il successo dell’Italia.

Lo zampino di Velasco è ben presente. L'uomo che ha fatto grande l'Italia in questo sport con la cosiddetta ‘Generazione di Fenomeni' ha ricreato dalle basi un movimento che sta dando enormi soddisfazioni. Un anno fa di questi tempo l'Under 18 maschile di Zanin conquistò gli Europei, Francia ko in finale. Titolo ottenuto anche dall'Under 18 femminile.

Tutti i puntini si sono uniti in questi ultimi anni. Sempre nel 2022 sia la nazionale maschile che quella femminile hanno conquistato il titolo Under 20, lo scorso settembre l'Italia batté 3-2 la Polonia (15-6 il set decisivo). Le azzurre nel 2021 ottennero il trofeo battendo in finale 3-0 la Serbia. A verbale ci sono pure i titoli dell'Under 22, quella maschile batté la Francia in finale negli Europei tenuti in Polonia, mentre la squadra femminile si impose per 3-2 in una lottata finale con la Serbia.

E ovviamente sopra alla piramide dominano i trofei più belli quelli vinti nel 2021 sia dalla squadra femminile che da quella maschile. Paola Egonu e compagne batterono in finale il 4 settembre 2021 la Serbia. Poche settimane dopo il team maschile si impose in finale contro la Slovenia, l'anno dopo poi è arrivato pure il titolo Mondiale sempre con Fefé De Giorgi grande condottiero. È nata una nuova generazione di fenomeni, che ha pure Alessandro e Arianna Bovolenta, figli di Vigor, prematuramente scomparso che faceva parte di quella generazione d'oro che regalò successi e successi allo sport italiano.