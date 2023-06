L’allenatore del Napoli futsal sparisce nel momento più importante: riappare in Iraq, ha firmato Situazione paradossale al Napoli Futsal con l’allenatore Cacau sparito proprio alla vigilia dei playoff di Serie A. Dietro questa situazione un’altra squadra.

A cura di Marco Beltrami

Che fine ha fatto il mister? Questa la domanda che più di uno tra giocatori, addetti ai lavori e tifosi si è posto nei giorni scorsi al Napoli Futsal. La squadra di calcio a 5 partenopea si preparava a giocare una sfida decisiva dei playoff quando si è ritrovata alla vigilia senza il proprio allenatore Cacau. Quest'ultimo ha fatto perdere le proprie tracce in modo misterioso. Dietro la sua scomparsa una situazione surreale ovvero la firma con un altro club.

Eppure Ricardo Camara Sobral stimato tecnico del Napoli Futsal era reduce da un'ottima stagione. La sua squadra aveva chiuso il campionato di Serie A al primo posto nella regular season, presentandosi ai playoff con grandi aspettative. Dopo la vittoria sul Catania ecco l'incrocio con Eboli, molto combattuto, con gara 3 decisiva per l'accesso nella finale playoff. A questo punto ecco il mistero con Cacau sparito dai radar, irreperibile.

Subito sono partite le ricerche anche perché il tecnico ha iniziato a non rispondere ai tentativi di contattarlo della dirigenza del Napoli Futsal. Cosa c'era dietro questa misteriosa fuga? Si è scoperto che Cacau aveva lasciato l'Italia per legarsi professionalmente alla nazionale irachena, nelle vesti di Commissario tecnico. Probabilmente ad attirarlo un'offerta più vantaggiosa dal punto di vista economico.

Uno shock per il Napoli Futsal che in una nota ha ufficializzato il tutto: "La società Napoli Futsal apprende con incredulità da fonti ufficiali che Ricardo Camara Sobral ha firmato in data odierna come nuovo commissario tecnico della nazionale irachena. Lo stesso si era manifestato irreperibile dalla giornata di ieri, un atteggiamento inqualificabile che dà ancor più forza al gruppo, affidato a Nicola Ferri e Francesco Gargiulo, tutto unito stasera per dare il massimo nella terza gara di semifinale scudetto con la Feldi Eboli"

Il contraccolpo per la squadra campana è stato notevole e ha influito senza dubbio sul risultato dei playoff. Il Napoli Futsal infatti è stato sconfitto nella sfida decisiva contro Eboli, salutando così le speranze di vittoria del titolo dopo una regular season importante. Al contrario Cacau è partito benissimo con l'Iraq che nella prima giornata dell'Arab Cup ha rifilato 6 gol alla Palestina. Stati d'animo insomma diametralmente opposti.

Nel frattempo l'allenatore intercettato da Relevo ha spiegato il suo punto di vista sulla vicenda: "Il presidente del Napoli Futsal voleva interferire nelle formazioni e io non l'ho accettato. Ho i miei principi e ho preso la decisione di partire. È meglio che io abbia un allenatore con il quale vada d'accordo".