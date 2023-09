La più bella giocata dei Mondiali di rugby è un no-look strepitoso: “Anche Ronaldo ne sarebbe fiero” Manie Libbok, mediano d’apertura del Sud Africa, al debutto nella World Cup 2023 contro la Scozia è stato autore di una magia tecnica che ha fatto letteralmente impazzire tifosi e appassionati. Diventando virale sui social dove si sono sprecati paragoni con i fenomeni del calcio.

A cura di Alessio Pediglieri

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Mondiali di rugby 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La Coppa del Mondo di Rugby è appena iniziata ma c'è già chi ha sancito che la più bella giocata di tutto il torneo si sia già compiuta. Durante Sud Africa-Scozia di domenica 10 settembre, nel successo perentorio dei detentori del titolo ha strabiliato una spettacolare invenzione di Manie Libbok, poliedrico giocatore degli Springboks autore di un lancio millimetrico che ha lanciato un proprio compagno a meta: il tutto con un no-look degno dei migliori campioni di calcio, chiamati all'appello sui social dai fan impazziti per la prodezza.

La magnifica intuizione è arrivata all'esordio del Sud Africa, campione del Mondo in carica, al debutto contro la Scozia battuta 18-3: con gli Springboks in vantaggio 11-3 durante il secondo tempo del match, Libbok ha ricevuto palla riaprendo l'azione dopo un fuorigioco fischiato agli avversari. L'intuizione è stata a dir poco geniale, con un lancio perfetto che ha tagliato tutto il campo, trovando totalmente libero Kurt-Lee Arendse in piena corsa: difesa scozzese penetrata senza difficoltà per una delle mete più spettacolari di tutto il torneo.

Arendse è stato autore di una progressione micidiale, per una giocata che ha fatto letteralmente impazzire non solo i tifosi del Sud Africa ma anche – e soprattutto – gli appassionati di rugby. Perché se la corsa di Arendse verso la meta che ha permesso agli Springboks di allungare ancora sulla Scozia, è stata eccellente ciò che è stato semplicemente eccezionale è stata la giocata di Libbok.

La magia del 26enne mediano d'apertura degli Springbok si è manifestata in tutta la sua bellezza nei replay dell'azione in cui si vede Libbok accarezzare con l'esterno destro la palla per il lancio verso Arendse mentre rivolge lo sguardo da tutt'altra parte, disorientando il diretto avversario e tutta la retroguardia scozzese. Una perla da parte di Libbok poi omaggiato da altri complimenti per ulteriori giocate che hanno permesso al Sud Africa di gestire la partita al meglio, anche nei momenti di maggior pressione della Scozia.

Una partita che ha eletto Libbok miglior giocatore in campo e autore di quella che – già solamente dopo due giornate – è considerata dai più la miglior giocata dei Mondiali che si stanno svolgendo in Francia. Sui social ovviamente, i replay del no look sono diventati ben presto virali in cui si sono sprecati commenti e paragoni. "Un passaggio-cross senza nemmeno guardare" ha commentato un utente estasiato dalla giocata, "Semplicemente eccezionale, ciò che ha fatto Manie Libbok per Kurt-Lee Arendse". Moltissimi altri, si sono aggiunti elogiando il colpo da maestro: "Manie è un cheat code [nel gergo dei gamers così si definiscono i trucchi utlizzati per vincere, ndr], no… guardate: passaggio con un calcio… è stato semplicemente spettacolare".

Altri utenti non hanno perso tempo nel paragonare il no look di Libbok con quelli che hanno deliziato le platee di calcio nel corso degli anni e che sono stati effettuati da autentici icone del pallone. Così ecco i paragoni con fenomeni come Romario, autore di una giocata simile con la maglia del Brasile e di Cristiano Ronaldo. Con il portoghese immortalato in un filmato e seguito da una didascalia che non lascia spazio ad ulteriori considerazioni: "Manie Libbok, non conoscevo il tuo gioco No-Look… anche Ronaldo ne sarebbe fiero"