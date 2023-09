Italia-Namibia di rugby oggi ai Mondiali, dove vederla in TV e streaming: l’orario della partita Italia-Namibia è la prima partita degli Azzurri ai Mondiali 2023 di rugby. Si gioca oggi alle 13, sarà trasmessa in diretta tv e in streaming sui canali di Rai e Sky.

L’Italia debutta contro la Namibia ai Mondiali di Rugby 2023.

L'Italrugby gioca oggi, ore 13, la prima partita dei Mondiali 2023 contro la Namibia. Il match si disputa nello Stade Geoffroy Guichard di Saint-Etienne e verrà trasmesso in diretta tv e in streaming sui canali della Rai (in chiaro) e di Sky (per abbonati).

Gli Azzurri sanno fin da ora che hanno un solo risultato a disposizione con la Namibia: la vittoria, alla luce delle difficoltà del Gruppo A in cui sono inseriti. È un girone di ferro per la presenza di due colossi della palla ovale e candidati alla conquista del titolo iridato: la Francia, paese ospitante e detentore del trofeo Sei Nazioni (2022), e la Nuova Zelanda. A completare la lista degli avversari è l'Uruguay, altra selezione contro la quale cercare il successo perché alla portata.

La sfida odierna contro gli africani e poi quella del 20 settembre con i sudamericani rappresentano per la squadra di Kieran Crowley l'opportunità di tentare il tutto per tutto per ottenere una "miracolosa" qualificazione ai quarti. Come? Servirà battere Namibia e Uruguay e poi sperare nel colpo grosso contro una delle due nazionali giganti del rugby iridato che l'Italia affronterà il 29 settembre (Nuova Zelanda) e il 6 ottobre (Francia). Un'impresa sulla carta improba anche alla luce dei precedenti (All Blacks mai sconfitti, solo 3 vittorie contro i transalpini).

Dove vedere Italia-Namibia in diretta tv e in chiaro

Italia-Namibia dei Mondiali 2023 di rugby sarà trasmessa in diretta tv e in chiaro per tutti su Rai Sport e Rai 2 mentre il canale Sky Sport 1 (numero 201) sarà visibile solo per gli abbonati. La TV di Stato manderà in onda 19 partite della rassegna iridata, comprese quelle degli Azzurri, mentre la piattaforma satellitare proporrà tutti i 48 incontri in calendario, dalla gara inaugurale alla finalissima in programma per il 28 ottobre.

Italia-Namibia, dove vederla in diretta streaming

La prima partita dell'Italrugby ai Mondiali 2023 sarà visibile in diretta streaming. Anche in questo caso sono due le opportunità a disposizione: ci si potrà collegare al sito oppure alla app di Rai Play in forma del tutto gratuita oppure (ma solo per abbonati) a Sky Go e a NOW (servizio on-demand e in diretta a pagamento di Sky).