Italia di Pallanuoto ai Mondiali 2023: gironi e calendario della nazionale maschile e femminile Gironi, calendario, date e orari delle partite del Settebello e del Setterosa ai Mondiali di Pallanuoto in programma a Fukuoka (Giappone). Gare trasmesse in diretta tv e in streaming su Rai e Sky.

Il ct del Settebello, Alessandro Campagna, mentre discute a bordo vasca con gli azzurri.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Mondiali di nuoto di Fukuoka 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Dal 16 al 29 luglio a Fukuoka (Giappone) si giocano i Mondiali di Pallanuoto 2023 trasmessi in diretta tv e in streaming sui canali della Rai e su Sky. In ambito maschile l'Italia si presenta con il Settebello di Alessandro Campagna, vice campione iridato, inserito nel Girone B con Cina, Francia, Canada. L'obiettivo è provare a vincere quel titolo sfuggito nel 2022 a Budapest e perso in finale ai rigori contro la Spagna. Debutto previsto per lunedì 17 luglio contro i transalpini.

In ambito femminile c'è il Setterosa di Carlo Silipo che un anno fa sfiorò il podio e non arriva a medaglia dal 2015 (bronzo) mentre l'oro manca addirittura dal 2001. Le azzurre sono inserite nel Girone C assieme ad Argentina, Grecia, Sudafrica. Esordio il 16 luglio contro l'Argentina.

Il regolamento, sia maschile sia femminile, prevede che la prima classificata di ogni girone si qualifichi direttamente ai quarti di finale, mentre seconde e terze si incroceranno nel tabellone dei play-off.

I gironi del mondiale maschile di Pallanuoto: le partite del Settebello nel Girone B

Il Settebello dell'Italia giocherà la fase a gironi nel Gruppo B con Cina, Francia e Canada. Nel Gruppo D occhio ai campioni olimpici della Serbia che incroceranno la Spagna campione in carica. La Grecia, argento Olimpico a Tokyo, è nel gruppo A con Stati Uniti, Australia e Kazakistan. Gruppo C di livello medio-alto con Croazia, Ungheria, Argentina e Giappone.

Il calendario delle partite del Settebello nel Girone B

Lunedì 17 luglio – Francia-Italia, ore 6:30

Mercoledì 19 luglio – Italia-Canada, ore 2:00

Venerdì 21 luglio – Cina-Italia, ore 10:30

I gironi del mondiale maschile di pallanuoto

A – Stati Uniti, Australia, Kazakistan, Grecia

B – Cina, Francia, Canada, Italia

C – Croazia, Ungheria, Argentina, Giappone

D – Sudafrica, Serbia, Montenegro, Spagna

Setterosa nel Girone B, i gironi della pallanuoto femminile ai mondiali

Nel Gruppo C il Setterosa dell'Italia trova la Grecia che nella scorsa edizione dei mondiali la sconfisse in semifinale. Gli Stati Uniti (Gruppo A) sono la squadra da battere. La Spagna, argento a Tokyo 2020, è nel gruppo B con Israele, Kazakistan e con i Paesi Bassi. Nel gruppo D l'Ungheria finalista ai Mondiali dello scorso anno è con Giappone, Canada e Nuova Zelanda.

Il calendario delle partite del Setterosa nel Girone C

Domenica 16 luglio – Italia-Argentina, ore 9:00

Martedì 18 luglio – Sudafrica-Italia, ore 5:00

Giovedì 20 luglio – Grecia-Italia, ore 3:30

I gironi del mondiale femminile di pallanuoto

A – Cina, Francia, Stati Uniti, Australia

B – Spagna, Israele, Paesi Bassi, Kazakistan

C – Argentina, Grecia, Italia, Sudafrica

D – Canada, Nuova Zelanda, Ungheria, Giappone

Carlo Silipo segue il match delle azzurre della pallanuoto.

Il tabellone della fase a eliminazione diretta: il regolamento

In base al regolamento le prime due classificate di ogni girone accedono direttamente ai quarti di finale ma la fase a eliminazione diretta sarà caratterizzata anzitutto dagli ottavi di finale che determineranno le altre 4 qualificate e gli abbinamenti: 2 A – 3 B (vincente contro 1 C), 3 A – 2 B (vincente contro 1 D), 2 C – 3 D (vincente contro 1 A), 3 C – 2 D (vincente contro 1 B).

Il calendario completo dei mondiali di pallanuoto 2023

Di seguito il calendario completo di tutte le partite dei Mondiali di Pallanuoto, dalla fase a gironi alla finalissima:

Domenica 16 luglio – fase a gironi femminile

ore 2:00 – Usa-Cina (Gruppo A)

ore 3:30 – Francia-Australia (Gruppo A)

ore 5:00 – Olanda-Spagna (Gruppo B)

ore 6.30 – Israele-Kazakistan (Gruppo B)

ore 9:00 – Italia-Argentina (Gruppo C)

ore 10:30 – Grecia-Sudafrica (Gruppo C)

ore 12:00 – Nuova Zelanda-Giappone (Gruppo D)

ore 13:30 – Ungheria-Canada (Gruppo D)

Lunedì 17 luglio – fase a gironi maschile

ore 2:00 – Kazakistan-Usa (Gruppo A)

ore 3:30 – Australia-Grecia (Gruppo A)

ore 5:00 – Canada-Cina (Gruppo B)

ore 6:30 – Francia-Italia (Gruppo B)

ore 9:00 – Argentina-Croazia (Gruppo C)

ore 10:30 – Montenegro-Sudafrica (Gruppo C)

ore 12:00 – Ungheria-Giappone (Gruppo D)

ore 13:30 – Serbia-Spagna (Gruppo D)

Martedì 18 luglio – fase a gironi femminile

ore 2:00 – Kazakistan-Olanda (Gruppo B)

ore 3:30 – Spagna-Israele (Gruppo B)

ore 5:00 – Sudafrica-Italia (Gruppo C)

ore 6:30 – Argentina-Grecia (Gruppo C)

ore 9:00 – Canada-Nuova Zelanda (Gruppo D)

ore 10:30 – Australia-Usa (Gruppo D)

ore 12:00 – Giappone-Ungheria (Gruppo A)

ore 13:30 – Cina-Francia (Gruppo A)

Mercoledì 19 luglio – fase a gironi maschile

ore 2:00 – Italia-Canada (Gruppo B)

ore 3:30 – Cina-Francia (Gruppo B)

ore 5:00 – Croazia-Ungheria (Gruppo C)

ore 6:30 – Spagna-Montenegro (Gruppo C)

ore 9:00 – Sudafrica-Serbia (Gruppo D)

ore 10:30 – Grecia-Kazakistan (Gruppo D)

ore 12:00 – Giappone-Argentina (Gruppo A)

ore 13:30 – Usa-Australia (Gruppo A)

Giovedì 20 luglio – fase a gironi femminile

ore 2:00 – Argentina-Sudafrica (Gruppo C)

ore 3:30 – Grecia-Italia (Gruppo C)

ore 5:00 – Nuova Zelanda-Ungheria (Gruppo D)

ore 6:30 – Cina-Australia (Gruppo D)

ore 9:00 – Francia-Usa (Gruppo A)

ore 10:30 – Spagna-Kazakistan (Gruppo A)

ore 12:00 – Canada-Giappone (Gruppo B)

ore 13:30 – Israele-Olanda (Gruppo B)

Venerdì 21 luglio – fase a gironi maschile

ore 2:00 – Ungheria-Argentina (Gruppo C)

ore 3:30 – Sudafrica-Spagna (Gruppo C)

ore 5:00 – Serbia-Montenegro (Gruppo D)

ore 6:30 – Usa-Grecia (Gruppo D)

ore 9:00 – Australia-Kazakistan (Gruppo A)

ore 10:30 – Cina-Italia (Gruppo A)

ore 12:00 – Croazia-Giappone (Gruppo B)

ore 13:30 – Francia-Canada (Gruppo B)

Sabato 22 luglio – femminile: playoff

Domenica 23 luglio – maschile: playoff

Lunedì 24 luglio – femminile: quarti di finale

Martedì 25 luglio – maschile: quarti di finale

Mercoledì 26 luglio – femminile: semifinali

Giovedì 27 luglio – maschile: semifinali

Venerdì 28 luglio – femminile: finale bronzo e finale oro

Sabato 29 luglio – maschile: finale bronzo e finale oro