Il surfista Oscar Serra muore travolto da un’onda: “È andato via con il sorriso” Tragedia nel mondo del surf, in Messico. Il surfista spagnolo di 22 anni, Oscar Serra, ha perso la vita proprio durante un’uscita tra le onde di Playa Zicatela a Puerto Escondido in Messico. Il ragazzo stando alle prime ricostruzioni sarebbe caduto in acqua da un’altezza di due metri, schiantandosi sul fondale.

A cura di Marco Beltrami

Dopo essere stato in Nicaragua, Oscar Serra si era mosso alla volta del Messico per inseguire altre onde. Uno dei sogni del surfista di Valencia era quello di poter salire sulla sua tavola, a Puerto Escondido. Lo spagnolo intorno alle 7 del mattino di ieri, secondo quanto riportato dal quotidiano locale El Universal, con la sua tavola, ha deciso di provare a surfare sulla spiaggia di Zicatela, nonostante la bandiera rossa per un forte moto ondoso, esposta delle autorità locali.

Una volta entrato in acqua, qualcosa è andato storto e Serra è caduto da un'altezza di due metri, sbattendo violentemente sul fondo del mare. I bagnini presenti sono riusciti a riportarlo a riva, applicando i primi soccorsi. Il tentativo di rianimazione però si è rivelato fallimentare, e le autorità non hanno potuto far altro che constatare il decesso e segnalarlo all'ambasciata spagnola. Nel 2021 sono 9 le persone annegate sulle spiagge della regione della Costa de Oaxaca

Ai microfoni di Surfsession.com, un amico di Serra, ovvero il surfista professionista basco Ainara Aymat che viaggiava con lui ha dichiarato: "Vorrei che voi aveste visto la faccia felice che aveva stamattina. Voleva cavalcare quest'onda da molto tempo. Mi ha sempre detto che questo sarebbe stato il modo migliore per ‘andar via'".