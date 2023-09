Viola come il mare 2, diffuso il video della scena del bacio. Can Yaman ai fan: “Mancanza di rispetto” Una pagina dedicata a Can Yaman ha diffuso un video girato sul set della fiction Viola come il mare 2, che immortala i personaggi di Viola Vitale e Francesco Demir, interpretati da Francesca Chillemi e Can Yaman, mentre si scambiano un bacio.

A cura di Daniela Seclì

A destra frame del video in cui i due personaggi Viola e Francesco si scambiano un bacio

Can Yaman torna a manifestare il suo disappunto nei confronti dei fan. Nelle scorse ore, una pagina Instagram a lui dedicata, "Las incondicionales de Can", creata da fan argentini, ha pubblicato un video girato sul set della seconda stagione di Viola come il mare. Una scena della serie è stata ripresa di nascosto e poi diffusa sui social. Dopo la dura reazione dell'attore, il video è stato cancellato.

Can Yaman rimprovera i fan

Attualmente, Can Yaman e Francesca Chillemi sono tornati sul set di Viola come il mare, per girare la seconda stagione. Mentre i due attori erano intenti a interpretare i loro personaggi – Viola Vitale e Francesco Demir – qualcuno li ha ripresi di nascosto e il video è finito sui social. Nel breve filmato pubblicato dalla pagina Instagram Las incondicionales de Can, Viola e Francesco – interpretati da Francesca Chillemi e Can Yaman – si scambiano un bacio. Attorno a loro è possibile vedere la troupe. Il video è stato notato anche dall'attore, che ha rimproverato le fan:

Non mi piacciono le persone che filmano e postano le nostre scene in questo modo, non siete miei fan. Mancate di rispetto al mio lavoro, pubblicando questi post e facendo commenti irrilevanti.

Il video del bacio tra Viola e Francesco è stato cancellato

La pagina Las incondicionales de Can, a seguito delle parole dell'attore, ha deciso di cancellare il video e di scusarsi con lui: "Il video che abbiamo pubblicato ieri, è stato cancellato dopo il commento di Can". E hanno concluso:

Non c'è mai stata l'intenzione di disturbarlo e tanto meno offenderlo o mancare di rispetto al suo lavoro e alla sua persona. Chiediamo gentilmente di cancellare il video. Siamo argentini, è ovvio che il video non lo abbiamo registrato noi. Sta girando, lo abbiamo solo caricato per primi su Instagram.

Questo piccolo incidente di percorso non farà altro che accrescere la curiosità di tutti coloro che hanno amato la prima stagione e ora non vedono l'ora di assistere a tutti i nuovi episodi. Quanto alla scena del bacio tra i due protagonisti, occorre precisare che le riprese sono in corso. In fase di montaggio decideranno se mantenere la scena o meno, dunque potrebbe anche non essere presente negli episodi che vedremo in onda su Canale5. L'unico modo per scoprirlo è attendere la messa in onda.