Cuori 2, anticipazioni della quinta puntata del 29 ottobre: Delia continua ad evitare sua madre Le anticipazioni della quinta puntata di Cuori 2. Ecco cosa succederà nei nuovi episodi della fiction di Rai1 con Pilar Fogliati, Daniele Pecci, Matteo Martari e Alessandro Tersigni.

A cura di Ilaria Costabile

Le anticipazioni della quinta puntata di Cuori 2, in onda domenica 29 ottobre alle ore 21:25 su Rai1. Gli spettatori assisteranno al novo e al decimo episodio della fiction con Pilar Fogliati, Daniele Pecci, Matteo Martari, Alessandro Tersigni, Bianca Panconi, Carmine Buschini e Carola Stagnaro. Attenzione spoiler. Negli prossimi episodi Delia sarà sempre più lontana da sua madre, mentre Luisa torna a casa dopo l'intervento e Karen appare piuttosto preoccupata. L'appuntamento è alle ore 21:25 su Rai1.

Cuori 2, anticipazioni della quinta puntata del 29 ottobre

Nel primo episodio della quinta puntata, dal titolo "Accettare il destino", continuano le indagini sulla morte di Elvira che diventano sempre più intricate e lasciano spazio a nuovi e sconcertati retroscena che renderanno ancora più difficile scoprire la verità. Nonostante ciò, l'ispettore Giraudo nutre dei sospetti di una persona che, in effetti, avrebbe tutte le motivazioni per desiderare la scomparsa della donna e, quindi, si mette all'opera per capire se le sue supposizioni possano trovare riscontro nei fatti.

Delia è sempre più lontana da sua madre

Il secondo episodio, invece, si intitola "Un fischio nella notte" e qui si racconterà come Delia continui ad essere sempre più diffidente nei confronti della madre, alla quale non ha ancora perdonato il fatto di non averle detto la verità per tutti questi anni. Intanto, dopo l'intervento, Luisa è tornata a casa e Alberto dovrà comprendere come gestire sua sorella, che desidera tornare a fare la mamma, e la preoccupazione di Karen per il piccolo Carlo. Ad aggiungere altre preoccupazioni ai medici, ci saranno le condizioni di salute di Anna che, con il tempo che passa, risulta sempre più debole, procurando non poche ansie a Delia. Sul fronte dei lavori sul pacemaker, invece, il team sembra essere sulla buona strada e anche stavolta la soluzione è più vicina di quanto si pensi.