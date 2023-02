Uomini e Donne, i corteggiatori di Lavinia in esterna con la madre di lei: “C’è in voi il principe?” Una puntata a dir poco particolare di Uomini e Donne, dove viene raccontata l’esterna che Alessio Corvino e Alessio Campoli hanno avuto con la madre di Lavinia Mauro. La tronista spiega il perché di questa scelta che ha sorpreso i due corteggiatori.

A cura di Ilaria Costabile

Una puntata a dir poco fuori dal comune quella di Uomini e Donne di lunedì 6 febbraio. In trasmissione è stata mostrata l'esterna che i due Alessio, corteggiatori di Lavinia Mauro, hanno dovuto affrontare e che forse non si è mai verificata nella storia del programma. I due durante la loro esterna hanno avuto un faccia a faccia con la madre della tronista, quest'ultima ha poi spiegato in studio: "La cosa è stata voluta di non esserci, per entrambi, lei non è venuta a fare le miei veci, ma è venuta proprio come figura" .

L'incontro con Alessio Corvino

Doveva essere l'ennesima esterna volta a far maturare una decisione nel cuore di Lavinia che ormai barcolla da un Alessio all'altro in cerca di una stabilità, e invece al posto della bella tronista si è presentata la madre, destando nei due corteggiatori non poco stupore. Il primo ad incontrare la donna è Alessio Corvino, e inizia la conversazione chiedendogli: "In te c'è questo principe che scende da cavallo, sguaina questa spada e dice Lavinia sono qui, ti voglio prendere, ti porto via, voglio te. Alessio c'è il principe?". La risposta del ragazzo non si fa attendere e, con la sua solita schiettezza, racconta alla possibile futura suocera, le sensazioni maturate in questa conoscenza:

L'interesse per me c'è sempre stato nei confronti di Lavinia e quando ho capito che effettivamente provo qualcosa nei suoi confronti, emozioni, sensazioni, un grande trasporto nei suoi confronti, volevo che si andasse a trasformare, solo che questa trasformazione non avveniva mai perché mi sentivo sempre un po' messo in discussione, ho iniziato a vedere che le cose che mettevamo sulla bilancia che per me pesavano di più, come un gesto fatto da parte di vostra figlia nei confronti dell'altra persona che la sta corteggiando, e vedevo invece nei miei confronti vedevo sempre un mettermi in discussione, quindi questa cosa ha iniziato a portarmela dietro con una pesantezza, perché poi sono il tipo di persona che accumula, accumula, accumula, poi esplode.

La chiacchierata con Alessio Campoli

È la volta, poi, di Alessio Campoli, a cui la madre di Lavinia chiede piuttosto curiosa: "Di solito ti ho sentito colorito, molto verace, romano, no? Noto in te, la difesa anche dell'altro, ma per dirla alla romana, che te frega?". Il corteggiatore, quindi, prova a spiegare il suo punto di vista, dichiarando che il suo modo di fare è parte del suo carattere e lo adotterebbe con chiunque:

Ho semplicemente…al di là del fatto che è Alessio, nella litigata ad esempio, per me, ci poteva essere anche lei, Lavinia che litiga con la mamma. Finita la litigata io magari mi ritrovo a parlare con Lavinia e le posso tranquillamente dire: "Guarda te posso dì na cosa, io non sono d'accordo con te".

La donna, però, prova a mettere in luce un altro aspetto: "Sai Alessio c'è un leggero filo di differenza, lì ci sei tu e l'altro e c'è Lavinia. Tu lo dici davanti all'altro, a lei, e allora lei giustamente dice ti interesso o no? Anche quando ti dice che cosa provi, che cosa senti, lì".

La spiegazione di Lavinia

Infine, una volta arrivati in studio, i due corteggiatori hanno avuto modo di ascoltare dalle parole della tronista il perché di questa scelta così diversa dal solito. Lavinia, quindi, rivela che la madre ha avuto un ruolo fondamentale in questa fase del suo percorso: