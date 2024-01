Uomini e Donne anticipazioni: Roberta e Alessandro lasciano il programma insieme, Ida elimina Mario Secondo le anticipazioni diffuse da Isa&Chia, Ida Platano avrebbe eliminato Mario Cusitore dopo l’ennesima segnalazione su di lui. Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza avrebbero deciso di lasciare insieme il programma. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Mercoledì 31 gennaio è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne che, secondo quanto trapelato, sarebbe stata carica di colpi di scena. Il sito Isa&Chia ha svelato alcune anticipazioni secondo le quali Ida Platano avrebbe eliminato Mario Cusitore, dopo l'ennesima segnalazione. Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza, invece, avrebbero lasciato il programma di Maria De Filippi insieme.

Perché Ida Platano ha eliminato Mario Cusitore

Partiamo dal trono di Ida Platano. Secondo quanto riporta il sito Isa&Chia, la conoscenza tra Ida Platano e Mario Cusitore sarebbe giunta al capolinea. La tronista, dopo la segnalazione di Mariangela Pacella, sarebbe entrata in contatto con un'altra ragazza che sostiene di avere avuto una conoscenza con il corteggiatore. Così, Ida Platano avrebbe deciso di alzare un muro tra lei e Mario. La tronista avrebbe deciso di eliminarlo, dopo avere letto alcune chat da cui ha compreso il disinteresse dell'uomo nei suoi confronti. Mario Cusitore sarebbe andato via senza battere ciglio.

Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza lasciano Uomini e Donne insieme

Sempre stando alle anticipazioni, Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza avrebbero lasciato Uomini e Donne insieme. Maria De Filippi avrebbe chiesto alla dama del Trono Over di scegliere con chi ballare. Lei avrebbe scelto Alessandro Vicinanza. Notando il trasporto con cui Roberta si stringeva ad Alessandro, Gianni Sperti li avrebbe spronati a conoscersi fuori. I due, dopo qualche tentennamento, avrebbero deciso di fare questo passo e si sarebbero scambiati un tenero bacio.

Anticipazioni Uomini e Donne

Veniamo agli altri protagonisti di Uomini e Donne. Ernesto avrebbe proposto a Barbara di fare del se*** tantrico. Al netto della richiesta, la dama sembrerebbe ricambiare l'interesse del cavaliere. Brando, intanto, sarebbe apparso deluso perché nessuna delle sue corteggiatrici gli avrebbe fatto una sorpresa. Nuovo corteggiatore per Asmaa, che la donna reputa troppo giovane. La conduttrice Maria De Filippi, tuttavia, lo avrebbe invitato a restare in studio. Per conoscere tutti i dettagli della puntata, non resta che attendere la messa in onda, come sempre su Canale5.