Tina Cipollari contro Elio Servo: "Viscido, inquietante e fallito", interviene Maria De Filippi

A Uomini e Donne, il cavaliere del Trono Over Elio Servo e l'opinionista Tina Cipollari non riescono proprio ad andare d'accordo. Nel corso della puntata trasmessa martedì 2 maggio, c'è stata l'ennesima lite tra loro. Ma andiamo con ordine. Elio ha parlato della frequentazione ormai interrotta con Gabriella. Le motivazioni da lui addotte, però, non hanno convinto Tina Cipollari, che lo ha etichettato come "ridicolo". Elio, di rimando, ha chiesto all'opinionista di Uomini e Donne se sia in grado di "dire tre parole senza offendere". Da lì, il passo verso la lite è stato breve.

Uomini e Donne, scoppia la lite tra Elio Servo e Tina Cipollari

Elio Servo ha parlato di alcune sue intolleranze alimentari, ma Tina Cipollari ha esclamato: "Maria trovo ridicolo soffermarsi ancora su questa pagliacciata dell'intolleranza alla ricotta. Trova un'altra cosa". Elio, allora, ha perso le staffe: "La tua insensibilità è vergognosa. Sei vergognosa. Io ho avuto delle violenze esagerate quando ero piccolo ed è vergognoso veramente non capirlo". L'opinionista ha chiarito di non credere a ciò che Elio racconta: "Pure io mi posso inventare un trauma che non è vero. Maria non ci credo. Vuole convincere tutta l'Italia che lui sia traumatizzato dalla ricotta, dal burro". Il cavaliere, allora, ha dichiarato di avere sentito Tina che confidava a Gianni: "Però Elio è un bell'uomo", dunque ritiene che quella dell'opinionista sia gelosia. Apriti cielo, Cipollari è andata su tutte le furie:

A Gianni ho detto che sembri un facocero. Ho sempre detto che era viscido, per me ha una faccia e uno sguardo da viscido. Ha uno sguardo inquietante. Sei una persona che non mi dà fiducia. Io ho detto che sei un bell'uomo? Ma te lo sei sognato.

Interviene Maria De Filippi e svela un retroscena

Elio Servo, a un certo punto, ha tirato in ballo anche la redazione e dato che Tina Cipollari non capiva dove volesse andare a parare, Maria De Filippi ha svelato cosa è successo dietro le quinte di Uomini e Donne:

La precedente puntata, dove voi due avete litigato, è andata in onda. È chiaro che sul web commentano. Lui ha visto i commenti che c'erano sul web e su alcuni si è dispiaciuto. Voleva puntualizzare delle cose. La redazione gli ha detto di lasciare perdere. Questo è stato.

Elio ha precisato che Tina è libera di dire tutto ciò che vuole, ma senza offenderlo. A questo punto, è intervenuto Gianni Sperti che ha difeso l'opinionista: "Sono dieci minuti che dai dell'ignorante a Tina dicendo che si vede che non ha studiato o frasi come "Ti spiego cosa vuol dire turpiloquio". Ogni volta fai il professore di Tina". Il clima, ovviamente, non si è placato e Elio ha urlato all'indirizzo di Tina Cipollari: "Come ti sei permessa di darmi del fallito?". E lei ha rincarato la dose: "Ti ho dato del fallito perché tanta gente mi ha scritto e mi ha detto esattamente di cosa ti occupi. C'è tutto un retroscena". Elio ha continuato a infervorarsi:

Se insisti a dire che sono un fallito attenzione. Perché te l'ho fatta passare una volta per Maria che mi ha detto: "Possiamo evitare la querela?". Di cosa mi occupo? Costruisco serbatoi per carburanti. E allora?

E Tina ha insinuato: "Non voglio metterlo in imbarazzo. Ha dato una risposta che non è esatta. Non è vero, è un lavoro che lui si è inventato". Pronto l'intervento di Maria De Filippi che ha messo fine alla questione: "Cosa c'entra l'attività di Elio al di fuori di Uomini e Donne".

