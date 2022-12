Tapiro di Striscia a Ilaria D’Amico per il flop d’ascolti su Rai2: “Ci vuole tempo per crescere” La conduttrice raggiunta da Staffelli con il quinto Tapiro per gli ascolti bassi del programma di Rai2 ‘Che c’è di nuovo’. Ma lei rassicura e chiede tempo: “Fateci crescere”.

A cura di Andrea Parrella

Non è partita al meglio l'avventura di Ilaria D'Amico su Rai2. La conduttrice è atterrata nel giovedì sera di Rai2 con "Che c'è di nuovo", nuovo programma di approfondimento di prima serata accolto timidamente dal pubblico. Gli ascolti non hanno infatti premiato l'iniziativa di Rai2, accolta da dati di share decisamente marginali nelle prime puntate, addirittura al di sotto del 2% di share, anche se in crescita nelle ultime due settimane.

Il tapiro di Valerio Staffelli per gli ascolti di Che c'è di nuovo

Un caso succulento per Striscia La Notizia, con Valerio Staffelli che non si è lasciato scappare la possibilità di onorare questo "flop" con un Tapiro d'oro di rito. "Io vorrei rimanere dato che sono stata chiamata per questo progetto – ha detto Ilaria D'Amico raggiunta dall'inviato rispetto alla ventilata ipotesi di chiusura per il programma – Avete mai visto un nuovo programma di informazione, su una rete che deve riaffermarsi anche negli ascolti, che pronti via fa boom?" Quindi D'Amico, pur accettando il quinto tapiro ricevuto in carriera, si è augurata di avere margini per dare forma al programma: "Ci vuole tempo per farlo crescere".

D'Amico tranquilla: "In Rai c'è tranquillità"

"Quindi non lo cancellano?", chiede l'inviato di Striscia nel servizio che andrà in onda nella puntata di venerdì 2 dicembre. La risposta di Ilaria D'Amico pare rassicurante, se non altro per chi lavora al programma: "Le informazioni che ho io sono di assoluta tranquillità. E Gigi (Buffon, ndr) fa il tifo per me: io e lui andiamo d’accordissimo", conclude la conduttrice, smentendo anche le voci di presunte incomprensioni con l'ex portiere della Juventus, suo compagno da diversi anni.

Si diceva di Che c'è di nuovo e dei risultati poco esaltanti del programma. Segni di ripresa arrivano proprio dalle ultime puntate, che invece hanno fatto segnare una crescita della trasmissione condotta da D'Amico. C'è da credere che il fattore continuità possa dare maggiore forza al programma, favorito nelle ultime due settimane da ospiti che hanno certamente contribuito a un seguito maggiore.