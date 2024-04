video suggerito

Sette uomini a parlare d'aborto, Porta a Porta: "Invitate 3 esponenti Pd e una direttrice ma indisponibili"

La puntata del 18 aprile di Porta a Porta ha fatto discutere perché a un certo punto si è trovata con sette uomini a parlare dei temi dell'aborto, in relazione all'emendamento proposto da Malagola (FdI) che vorrebbe includere, nel disegno di legge per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), la presenza di associazioni antiabortiste nei consultori. Una scena che, a tanti, ha ricordato quella di BoJack Horseman dove il conduttore di un talkshow invita "tre maschi bianchi che indossano un papillon a parlare di aborto". La redazione di Porta a Porta, però, diffonde una nota e chiarisce: "Avevamo invitato tre donne parlamentari del Pd (sostituite alla fine dall'onorevole Zan per la loro indisponibilità) e una direttrice di giornale, anch'essa indisponibile".

La nota della redazione di Porta a Porta

"La redazione di Porta a Porta fa notare che gli inviti per la trasmissione politica di giovedì 18 aprile sono stati fatti nei giorni precedenti al manifestarsi della polemica. Essendo prevista la presenza del Partito democratico, avevamo invitato tre donne parlamentari del Pd (sostituite alla fine dall'onorevole Zan per la loro indisponibilità) e una direttrice di giornale, anch'essa indisponibile".

La redazione fa poi notare che: "In ogni caso l'aborto è stato solo uno degli otto temi trattati nella trasmissione di ieri. Gli altri sette erano la guerra, Meloni a Bruxelles, il ricorso del governo contro l'Emilia-Romagna sul fine vita, la discussione sulla foto di Berlinguer nella tessera del Pd, il 5 in condotta e i sondaggi preelettorali. Come sa la stessa interessata, fin dalle 9.47 (prima che uscissero le agenzie con le reazioni polemiche) avevamo valutato la presenza dell'onorevole Sportiello (Movimento 5 stelle) per i Cinque Minuti di oggi, ma la tensione internazionale successiva all'attacco israeliano all'Iran ci costringe ad occuparci di questo. Sarà nostra cura, naturalmente, tornare sul tema alla prima occasione utile".