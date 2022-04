Provvedimento disciplinare contro i Tiburon all’Isola, Estefania ha trasgredito una regola L’Isola dei Famosi 2022 ha punito il gruppo dei Tiburon spegnendo il fuoco per 24 ore: Estefania ha violato una regola.

A cura di Gaia Martino

Dopo quello contro Silvano Michetti dei Cugini di Campagna, è arrivato un nuovo provvedimento disciplinare all'Isola dei Famosi 2022. Nel daytime in onda su Canale 5 questo pomeriggio il programma ha mostrato cosa è accaduto nelle ultime ore. I due gruppi su Playa Accopiada non possono parlare tra di loro tra un rintocco di campana ed un altro: "Al suono della campana i naufraghi delle due squadre possono parlarsi fino al rintocco successivo" è la regola. Estefania, inconsapevolmente stando alle sue parole, si sarebbe avvicinata a Guendalina Tavassi, componente dell'altro gruppo, senza parlarle. Per il programma però il suo comportamento ha violato comunque le regole e così ha deciso di prendere un provvedimento disciplinare che ha colpito tutto il gruppo.

L'Isola punisce il gruppo Tiburon

Estefania ha violato la regola imposta dal programma: i due gruppi su Playa Accopiada, i Tiburon e i Cucaracha, al suon di campana non possono parlarsi, sino al rintocco successivo. La modella avrebbe violato tale regola avvicinandosi alla naufraga Guendalina, componente del gruppo avversario, e per questo motivo il programma ha deciso di punire i Tiburon, spegnendogli il fuoco per 24 ore. "Durante la notte"- ha spiegato Estefania – "Mi sono avvicinata e c'era Guenda, ma non è che abbiamo parlato". Le sue parole però, arrivate dopo aver negato, hanno fatto arrabbiare i suoi compagni di squadra.

Il gruppo se la prende con Estefania

Il gruppo dei Tiburon, dopo la notizia che ha colpito tutti, ha aggredito la naufraga sostenendo che si sia messa a ridere appena letta la pergamena. "C'è gente che non mangia da un mese, se faccio una cosa che non sta alle regole e poi ti rido in faccia, non mi sta bene" ha commentato Blind. Edoardo Tavassi ha invece preso le difese della modella: "Tutto questo accanimento è eccessivo, ha chiesto scusa dai basta". In tanto per i naufraghi del gruppo Tiburon non ci sarà fuoco per le prossime 24 ore, come se la caveranno?