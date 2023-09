Pierluigi Diaco con Bella Ma punta a educazione sessuale e pornografia: “Primo ospite Rocco Siffredi” Il conduttore ha annunciato il primo ospite della seconda stagione del programma, che proverà a intercettare i recenti fatti di violenza in Italia e il dibattito scaturito.

A cura di Andrea Parrella

Tornerà per la seconda stagione, Bella Ma, il programma del pomeriggio di Rai2 affidato alla conduzione di Pierluigi Diaco, che ha segnato senza dubbio la Tv dello scorso anno, per la divisività del personaggio Diaco. Un programma che con i mesi si è stabilizzato sotto il punto di vista degli ascolti, diventando uno spazio con una sua precisa identità.

Il day time della stagione 2023-2024 delle reti Rai, sarà dunque nel segno di Bella Ma, come ha raccontato lo stesso Diaco nel corso della conferenza stampa di presentazione del 6 settembre, svelando il primo ospite di questa nuova edizione: "Partiremo in modo sobrio: il primo ospite sarà Rocco Siffredi e il tema della prima puntata sarà l'educazione sessuale…".

Rocco Siffredi ospite a Bella Ma

Diaco si allaccia quindi all'attualità per la ripartenza del suo programma, inserendosi in un dibattito diventato centrale in questa coda finale di estate, con i casi di violenza di Palermo e Napoli: la responsabilità della pornografia nell'educazione alla sessualità. Rocco Siffredi, per altro, si è già espresso nel merito delle polemiche di questi giorni. "È da una vita che lo dico. Perché il problema si pone solo adesso?", ha detto la star del porno, "hanno permesso la proliferazione di siti pornografici in rete accessibili e gratuiti, fruibili con facilità da ragazzini giovanissimi" e questo avrebbe creato una generazione completamente allo sbando dal punto di vista sessuale. Siffredi si era quindi concentrato sulla finzione del porno:

I ragazzi non sanno che ciò che vedono nei film è pura finzione. Che agli attori maschi vengono fatte punture. Che per garantire loro quell’erezione che può durare ore, gli vengono iniettate sostanze micidiali. Che le donne, le attrici, per non sentire dolore derivante dalla rigidità del membro dopato, vengono anestetizzate. Voglio dire ai ragazzi che quello che viene riprodotto nei film pornografici non rappresenta la realtà. Che persino le eiaculazioni sono finte: viene fatta l’iniezione di una sostanza bianca nell’uretra dei maschi.

Quando riparte il programma

Bella Ma andrà dall'11 settembre in onda tutti i giorni dal lunedì al giovedì dalle 15.25 alle 17. Il programma celebrerà l'anniversario con un nuova rubrica, ‘Bella Rai', inserita il giovedì nella prima parte del programma, per valorizzare ancora di più lo strumento delle teche Rai e il patrimonio che esse contengono.