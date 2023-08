Nunzia De Girolamo nel martedì sera di Rai3, il suo talk si intitola Avanti Popolo Stando a quanto riportato da TvBlog, questo è il titolo definitivo del programma con cui Nunzia De Girolamo sbarca nel martedì sera di Rai3 al posto di Bianca Berlinguer, che ritroverà come sfidante su Rete 4 nella stessa serata.

A cura di Andrea Parrella

Sarà Avanti popolo il titolo del talk show del martedì sera di Rai3 affidato a Nunzia De Girolamo. Lo rivela TvBlog, che anticipa dunque il nome del nuovo tal della terza rete Rai a partire dal prossimo anno. La conduttrice, ex ministra, sbarca in prima serata da settembre con il suo primo programma di approfondimento politico e d'attualità, andando a sfidare Giovanni Floris con diMartedì su La7 e, naturalmente, Bianca Berlinguer, che da settembre arriva su Rete 4 con È sempre Bianca, titolo del suo nuovo talk show.

Il percorso in Tv di Nunzia De Girolamo

De Girolamo prenderà proprio il posto di Berlinguer a Rai3, tentando la strada della prima serata dopo il successo della seconda serata del sabato sera di Ciao Maschio e l'approdo a Estate in diretta, al fianco di Gianluca Semprini. L'ispirazione del titolo del programma strizza l'occhio al mondo della sinistra con il riferimento al celebre canto popolare Bandiera rossa. Per Nunzia De Girolamo si prospetta ancora un mese di tempo, visto che la prima puntata di Avanti popolo è prevista per martedì 3 ottobre.

La scelta di Nunzia De Girolamo

La Rai ha scelto Nunzia De Girolamo non a caso. Dal 2021 conduce con successo la trasmissione Ciao Maschio che, tra lo scetticismo generale, è riuscita ad andare in onda per tre stagioni con ascolti stabili e in linea con gli obietti del format. Da questa estate conduce, insieme a Gianluca Semprini, la trasmissione "Estate in diretta" su Rai1, la versione estiva de "La vita in diretta", programma condotto da Alberto Matano. Ora per lei ci sarà un talk show in una fascia importantissima, il martedì sera che è stato per anni di Bianca Berlinguer. Ai Palinsesti Rai 2023/2024 è stato presentato come un talk dinamico, che sarà condotto nello stile di Gianfranco Funari. C'è curiosità.