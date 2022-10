Mina Settembre regina degli ascolti, Fazio e la Formula 1 su Tv8 meglio di Canale 5 La fiction di Rai1 con Serena Rossi è imbattibile, si avvicina ai 5 milioni medi e tocca il 25.5% di share. Fazio conferma numeri molto alti con Che Tempo Che Fa, la sorpresa della serata è la Formula 1 su Tv8 che tiene testa a La Notte di Scherzi a Parte su Canale 5.

A cura di Andrea Parrella

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Auditel e ascolti tv ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Mina Settembre si conferma uno dei titoli più forti della fiction Rai. Il prodotto ispirato agli scritti di Maurizio De Giovanni con protagonista Serena Rossi ha ribadito il seguito di ascolti con la messa in onda su Rai1 di domenica 23 ottobre. Mina Settembre 2 è stato il programma più visto della serata con 4.706.000 spettatori pari al 25.5% di share. La prima rete del servizio pubblico tiene a debita distanza la diretta concorrenza di Canale 5 che ha proposto La Notte di Scherzi a Parte ottenendo un ascolto medio pari a 1.234.000 spettatori pari all’8.6% di share.

Su Rai3 Fabio Fazio conferma i risultati delle ultime settimane e il suo Che Tempo Che Fa, raccogliendo davanti al video 2.254.000 spettatori pari all'11,1% di share (Il Tavolo ha ottenuto 1.220.000 spettatori pari al 7.8%), si conferma il secondo programma più visto della serata. A seguire su Tv8 – dalle 20.58 alle 22.49 – è andato in onda in diretta il Gran Premio di Formula 1 degli Stati Uniti è stato seguito da 1.679.000 spettatori con l’8.4% di share. Per spettatori medi Tv8 è quindi la terza rete più vista della serata, a riprova dell'enorme seguito della Formula 1 in questa stagione.

Si prosegue con La7 e Non è l’Arena che ha interessato 774.000 spettatori con il 5.3%, mentre Rai2 ha proposto NCIS Los Angeles che ha raccolto 729.000 spettatori con il 3.6% e poi a seguire Bull che ha interessato 543.000 spettatori con il 2.8%. Su Italia1 il film La Fabbrica di Cioccolato ha intrattenuto 869.000 spettatori con il 4.8% di share.

Leggi anche Tale e Quale Show in cima agli ascolti tv, con Paolantoni e Cirilli Rai 1 punta tutto sulla simpatia

Sul Nove è andato in onda Il Contadino cerca Moglie che ha fatto segnare 373.000 spettatori (1.9% di share). Sul 20 Shoot’em Up – Spara o Muori! ha convinto 484.000 spettatori con il 2.5%. Su Rai Movie Belle & Sebastien – L’avventura continua ha ottenuto 175.000 spettatori con lo 0.9%. Infine su Rai Premium è stata riproposta la terza puntata di Ballando con le Stelle che ha interessato 167.000 spettatori con l’1.4%. Su La5 Operation Christmas segna 211.000 spettatori e l’1.1%.