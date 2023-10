Michele Longobardi ammette il disinteresse per Manuela Carriero: “Via perché sincero” Michele Longobardi ha ammesso il disinteresse nei confronti della tronista Manuela Carriero. Il corteggiatore è stato eliminato dopo avere espresso le sue perplessità a proposito della possibilità di corteggiare la tronista. E sui social rivendica la sua scelta: “Ho detto tutto con sincerità”.

A cura di Stefania Rocco

Tra Manuela Carriero e Michele Longobardi le cose non hanno funzionato. Se ne è accorta la tronista di Uomini e Donne che dopo avere captato i primi segnali di disinteresse da parte del suo corteggiatore – e le perplessità di quest’ultimo a proposito della possibilità di continuare a corteggiarla – ha deciso di eliminarlo nonostante una partenza incoraggiante. Michele aveva colpito Manuela (e gli spettatori a casa) in virtù di un modo di fare decisamente fuori dal comune. “È uguale a Stefano De Martino”, aveva commentato Maria De Filippi, senza nascondere la simpatia palese nei suoi confronti. Ma quella partenza in quarta non è riuscita a resistere sul lungo percorso e Michele, che aveva ammesso sinceramente le sue perplessità, è stato eliminato da Manuela.

Michele Longobardi: “Sono stato coerente”

Su Instagram, in risposta all’attacco di un utente che lo accusava di avere cercato visibilità attraverso Manuela, Michele Longobardi si è difeso spiegando di essere rimasto coerente. Il suo percorso, del resto, rispecchia proprio quanto da lui stesso dichiarato: un interesse iniziale scemato con il tempo a proposito del quale il giovane ha preferito non mentire, anche per evitare di alimentare false speranze nella tronista. “Siete ridicoli”, ha perso la pazienza Longobardi di fronte all’ennesimo attacco, “Esprimete giudizi senza senso su dinamiche che non avete ancora neanche visto. Ho fatto un percorso emotivamente coerente nel suo sviluppo (una cosa chiara per chi vede le cose con criterio) e sono stato un solo mese perché ho detto tutto con sincerità. Il contrario di chi vuole rimanere per visibilità”.

Perché Manuela Carriero ha eliminato Michele Longobardi

Manuela Carriero, ex volto di Temptation Island oggi tronista di Uomini e Donne, ha deciso di eliminare Michele dopo avere capito che l’interesse manifestato inizialmente dal corteggiatore era scemato. A indurla a prendere una decisione in questo senso è stato anche l’opinionista Gianni Sperti che aveva cominciato a nutrire dubbi a proposito della sincerità dell’interesse di Michele.