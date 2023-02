Masterchef Italia 12, chi sono gli eliminati della decima puntata del 16 febbraio 2023 Lavinia e Francesco sono gli eliminati della decima puntata di Masterchef Italia 12, andata in onda giovedì 16 febbraio su Sky Uno. I due aspiranti chef sono risultati i peggiori dell’Invention Test e dello Skill Test e per questo hanno dovuto abbandonare la cucina a un passo dalla semifinale.

A cura di Elisabetta Murina

Sono Francesco e Lavinia gli eliminati della decima puntata di Masterchef Italia, andata in onda giovedì 16 febbraio su Sky Uno. I due aspiranti chef hanno dovuto lasciare la cucina a un passo dalla semifinale dopo che i loro piatti sono risultati i peggior rispettivamente durante la prova creativa e lo Skill Test voluto dal maestro Enrico Crippa. A giudicarli, come sempre, gli chef Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli.

Masterchef 12, Francesco e Lavinia sono gli eliminati della puntata del 16 febbraio

Durante la decima puntata, sono stati Francesco e Lavinia a doversi togliere per sempre il grembiule di Masterchef. Il primo, dopo aver vinto la Mistery Box, è risultato il peggiore dell'Invention Test, prova che consisteva nel realizzare un pre-dessert usando due ingredienti scelti proprio da lui. L'abbinamento finocchi e piselli, per il giovane aspirante chef romano, si è rivelato fallimentare e gli è costato l'eliminazione. Lavinia invece ha perso all'ultimo step dello Skill Test giudicato dallo chef Enrico Crippa, ospite della puntata. Al termine della prova si è tolta la puntata ed è scoppiata in lacrime, dispiaciuta di non poter continuare il suo percorso a un passo dalla semifinale. La ragazza ha tirato fuori tutta l'emotività finora tenuta nascosta, che ha sorpreso molto lo chef Cannavacciuolo.

Cosa è successo nella decima puntata di Masterchef Italia

La puntata si è aperta con una Mistery Box in cui ognuno dei concorrenti ha dovuto realizzare una sua versione dell'amuse-bouch. Il migliore è stato Francesco che, quindi, si è aggiudicato un vantaggio nello step successivo. Nell'Invention Test il giovane chef romano ha potuto decidere, prima per sè e poi per i compagni, quali ingredienti principali usare per preparare un pre-dessert. Le sue scelte sembravano aver messo in difficoltà Roberto e Sarah, per l'accostamento insolito di sapori, che però hanno dimostrato di riuscire ad uscirne. Il peggiore è stato invece proprio Francesco, nonostante il vantaggio e per questo ha dovuto abbandonare la cucina. Poi è stata la volta dello Skill Test con lo chef tristellato Enrico Crippa, titolare del ristornate Pizza Duomo ad Alba. Dopo aver messo alla prova gli aspiranti chef con tre step diversi, la prova si è conclusa con l'eliminazione di Lavinia.