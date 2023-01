Masterchef Italia 12, chi è l’eliminato della quinta puntata del 12 gennaio 2023 Francesca Filippone è l’eliminata della quinta puntata di MasterChef 12 andata in onda ieri sera, giovedì 12 gennaio su Sky Uno dopo un durissimo Pressure test.

A cura di Gaia Martino

Il quinto appuntamento della gara di Masterchef 12 ha visto l'eliminazione di Francesca che dopo un durissimo Pressure Test ha ricevuto la spiacevole notizia dai giudici, gli chef Locatelli, Barbieri e Cannavacciuolo. Gli aspiranti chef nella puntata andata in onda ieri, giovedì 12 gennaio 2023, hanno affrontato una Mystery Box con sorpresa, un Invention Test a quattro mani e un'esterna a Tropea.

Masterchef 12, Francesca è l'eliminato della puntata del 12 gennaio 2023

A dover dire addio alla classe degli aspiranti chef, ieri sera in onda su Sky Uno, è stata Francesca Filippone: i giudici hanno deciso di eliminare la concorrente che, nonostante avesse colpito tutti per la sua cultura culinaria, non è riuscita a mettere in pratica i consigli dei maestri della cucina. "Ero molto colpito dalla tua cultura, mi dispiace che tu non sia riuscita a mettere in pratica le tue nozioni. Ogni elemento del piatto aveva un problema tecnico", le parole di Bruno Barbieri. Francesca, tra le lacrime, ha salutato tutti con queste parole:

Prima di tutto vorrei ringraziarvi, mi emoziono. Voglio dire a loro che devono lottare con la paura e con i propri blocchi perché è ciò che mi ha permesso di realizzare i miei sogni.

L'aspirante chef che ha dovuto abbandonare il grembiule di Masterchef ha concluso: "Pensano che sono piccolina, faccio la buffona o che non sia preparata. Mi sono fatta un mazzo quadro tutta la vita per essere più preparata degli altri".

Cos'è successo nella quinta puntata di Masterchef Italia

La quinta puntata di Masterchef 12 ha visto tre dure sfide per i concorrenti. La prima gara si è svolta con la Mystery Box con dei ritratti stilizzati all'interno: i giudici, gli chef Locatelli, Barbieri e Cannavacciuolo, hanno fatto da mentori e hanno scelto gli ingredienti per i loro "pupilli" con i giusti spunti creativi. Lavinia, Sara, Bubu e Leonardo sono stati i migliori secondo i giudici. È seguito l'Invention Test in coppia: Ivana e Laura sono state le peggiori, passate direttamente al Pressure test. Infine gli aspiranti chef si sono messi alla prova con l'esterna a Tropea: la gara è stata vinta dalla brigata rossa. I blu si sono ritrovati dunque con il grembiule nero per la sfida finale che ha visto l'eliminazione di Francesca.