Maria De Filippi attacca Gloria a Uomini e Donne: “Riccardo non ti ama, non sei una bimba” Maria De Filippi è intervenuta nella conoscenza tra Riccardo e Gloria a Uomini e Donne. La conduttrice ha messo in guardia la dama del parterre Over, la quale aveva chiuso la conoscenza con un altro uomo per tornare con Riccardo: “Dovevi uscire con una persona e hai disdetto, lui non è innamorato di te”.

A cura di Elisabetta Murina

Nel corso della puntata del 17 gennaio di Uomini e Donne, Maria De Filippi è intervenuta nella conoscenza tra Riccardo Guarnieri e Gloria Nicoletti. La conduttrice non le ha mandate a dire a nessuno dei due, raccogliendo gli applausi del pubblico che pare aspettasse da tempo questo momento.

Cosa è successo tra Gloria e Riccardo a Uomini e Donne

Maria De Filippi si è lasciata andare ad attacchi piuttosto forti nei confronti della dama e del cavaliere del trono Over, nella puntata mostrata ai telespettatori il 17 gennaio, ma registrata prima di Capodanno. Riccardo e Gloria avevano deciso di interrompere la loro conoscenza, tanto che la Dama aveva iniziato a frequentare un altro uomo, Umberto.

In studio però, Gloria ha raccontato di aver accettato l'invito a cena di Riccardo e di aver messo così da parte l'altro Cavaliere, scusandosi con lui. A quel punto Riccardo e Gloria hanno parlato di una serata romantica trascorsa insieme e hanno annunciato anche l'intenzione di passere il Capodanno insieme. "Vai a trascorrere Capodanno dove lo fa Ida?", ha detto la conduttrice a Riccardo. Lui ha risposto quasi imbarazzato: "Non so dove lo festeggerà". Poi ha aggiunto: "Penso porterò Gloria a Taranto ".

Maria De Filippi mette in guardia Gloria a Uomini e Donne

Gloria è consapevole del fatto che Riccardo non provi dei sentimenti autentici nei suoi confronti ma, nonostante questo, torna sempre in studio per raccontare di essersi illusa. Maria De Filippi si è stancata di questa conoscenza fatta di tira e molla ed è così è intervenuta dando la sua opinione alla Dama, mettendola in guardia e cercando di vederci chiaro: