Manuela Carriero e il trono finito a Uomini e Donne: “Sarei potuta restare ma non ho voluto” In risposta alle domande ricevute dai follower su Instagram, Manuela Carriero annuncia che sarebbe potuta rimanere sul trono di Uomini e Donne se avesse voluto. Ma in puntata a Maria De Filippi aveva chiesto altri corteggiatori.

A cura di Stefania Rocco

Manuela Carriero ha abbandonato il trono di Uomini e Donne. Dopo la decisione dei suoi corteggiatori Michele Longobardi e Carlo Marini di smettere di corteggiarla – entrambi avevano ammesso di non essere particolarmente presi – la tronista ha abbandonato il dating show di Canale5. Oggi, via Instagram, specifica di avere scelto lei stessa di lasciare il programma e che, se avesse voluto, sarebbe potuta restare per portare avanti il suo percorso come inizialmente previsto.

Manuela Carriero su Instagram: “Non ho voluto altri corteggiatori”

Dopo avere pubblicato su Instagram il primo post contenente una frecciatina destinata a Michele, Manuela ha risposto alle domande che i follower le avevano posto a mezzo social. Dopo avere anticipato che fornirà ulteriori dettagli nei prossimi giorni, Carriero ha rivendicato come sua la scelta di lasciare il trono e non far scendere altri corteggiatori. “Non ho voluto io, ci sarà un motivo”, ha scritto. Quando le hanno fatto notare che era stata lei stessa a chiedere nuovi corteggiatori alla conduttrice Maria De Filippi, ha aggiunto: “Scherzavo, giuro. Avevo già deciso di abbandonare senza di loro, e non ho voluto far scendere altri. Il mondo è pieno di ragazzi”.

Ma a Maria De Filippi aveva chiesto: “Hai il numero di altri corteggiatori?

In effetti, come evidenziato dai suoi stessi follower, Manuela non era apparsa propensa ad abbandonare il trono come sostiene oggi sui social. La tronista ha tentato per quasi un’ora di convincere il corteggiatore Michele Longobardi a dare un’altra opportunità alla loro conoscenza, prima di rendersi conto di dovere abbandonare tale proposito. E prima di lasciare lo studio, rivolgendosi a Maria De Filippi, ha chiesto espressamente nuovi corteggiatori: “Se hai il numero di qualcuno, io cerco sempre l’amore. Sono pronta e predisposta a fare conoscenze e passare anche sopra i difetti se una persona mi piace”.