Manuela Carriero dopo Uomini e Donne: “Non devo vergognarmi. Non ho rimpianti, ma il cuore spezzato” Manuela Carriero con un post su Instagram rompe il silenzio riguardo il suo percorso a Uomini e Donne. L’ex tronista ha confessato di essere “ferita”: “Mi si è spezzato il cuore” ha scritto. Poi sull’abbandono: “È stato frainteso il mio insistere con il non volere lasciare il trono. Avevo già visto tutti i ragazzi che avevano scritto per me, avrei potuto cominciare un percorso nuovo, ma non ho voluto”.

A cura di Gaia Martino

Manuela Carriero con un lungo messaggio social ha commentato il "triste" epilogo del suo percorso a Uomini e Donne. L'ormai ex tronista ha confessato che non avrebbe voluto proseguire il suo percorso nel programma senza i due corteggiatori che l'hanno rifiutata, Carlo Marini e Michele Longobardi: "Ho insistito soltanto perché ho voluto ascoltare il mio cuore. Non sarei mai andata avanti senza di loro perché ormai ero troppo coinvolta e curiosa di conoscerli".

Le parole di Manuela Carriero

"Scrivo queste parole per ringraziare chi mi ha sostenuta e dire “mi dispiace” a chi invece non mi ha capita. Non ho mai agito strategicamente e, come avete visto, non ho perso tempo e mi sono concentrata nell’immediato sui due ragazzi che più mi attraevano". Così ha cominciato il suo lungo messaggio Manuela Carriero. L'ex tronista ha sottolineato i suoi lati caratteriali, "come l’essere timida, introversa e ipersensibile", e "chi rimaneva a conoscermi sapeva benissimo che ci sarebbero state delle difficoltà iniziali". Si è scusata per aver alzato i toni, "ma è un meccanismo di difesa che mi scatta quando mi sento attaccata".

Le prime due esterne per me sono state bellissime ed ho dei ricordi meravigliosi. Nel momento in cui finalmente mi stavo aprendo mi sono sentita bloccata. Mi ha ferito profondamente sentirmi dire che il mio abbraccio non fosse sentito, quando in realtà non volevo altro, mi si è spezzato il cuore.

Riguardo le accuse di aver cercato di convincere i corteggiatori a rimanere nel programma, ha continuato: "È stato frainteso il mio insistere con il non volere lasciare il trono. Avevo già visto tutti i ragazzi che avevano scritto per me, avrei potuto cominciare un percorso nuovo con loro, ma non ho voluto. Volevo superare le incomprensioni e farmi conoscere per quella che sono con i miei tempi. Ho insistito soltanto perché ho voluto ascoltare il mio cuore. Non sarei mai andata avanti senza di loro perché ormai ero troppo coinvolta e curiosa di conoscerli".

"Non devo vergognarmi, non vivo di rimpianti"

Manuela Carriero ha concluso il suo lungo messaggio ammettendo che, se avesse voluto, sarebbe potuta arrivare in breve tempo ad una scelta: "Sarei potuta arrivare tranquillamente in breve tempo ad una scelta, o una non scelta, o un “no” da parte loro, senza che nessuno ne uscisse sbagliato avrei avuto però la consapevolezza di averci provato davvero".