La partita Juve-Fiorentina stravince agli ascolti tv La semifinale di Coppa Italia conquista gli ascolti tv con più di sei milioni di telespettatori. Sul podio anche il film The Help e Chi l’ha visto? seppur in calo rispetto ai soliti numeri.

A cura di Ilaria Costabile

La partita di Coppa Italia tra Juventus e Fiorentina ha conquistato, come era prevedibile, la consueta sfida serale degli ascolti tv, interessando più di sei milioni di telespettatori. Gli altri programmi televisivi, invece, non hanno raggiunto dei grandi risultati, a partire dal film con Emma Stone "The Help" che ha superato di poco i due milioni e mezzo, seguito a ruota da Chi l'ha visto? sceso di poco rispetto alla sua media settimanale, di fatti non ha toccato i due milioni come al solito. I dati Auditel della serata di mercoledì 20 aprile dimostrano come dinanzi al calcio non ci siano programmi che possano pensare di battere la concorrenza della partita in prima serata. Di conseguenza, anche le emittenti, non spendono nuove risorse sapendo che potrebbero essere bruciate dalla passione calcistica tutta italiana.

Ascolti mercoledì 20 aprile 2022

Nella serata di ieri, mercoledì 20 aprile 2022, su Rai1 il film The Help ha interessato 2.695.000 spettatori segnando il 13.8% di share. Su Canale5 la semifinale di Coppa Italia Juventus-Fiorentina è stata la scelta di 6.177.000 spettatori arrivando ad uno share del 26.4%. Su Rai2 The Good Doctor conta 1.019.000 spettatori con il 4.3% di share e The Resident a 812.000 spettatori registra il 3.9% di share. Su Italia1 Le Iene ha interessato 1.309.000 spettatori arrivando all’8.5%. Su Rai3 Chi l’ha Visto? è stato seguito da 1.995.000 spettatori con il 10.2%. Su Rete4 Controcorrente – Prima Serata ha segnato di 791.000 spettatori con il 4.8% di share. Su La7 Atlantide – Storie di Uomini e di Mondi raggiunge i 466.000 spettatori con il 3.1% di share. Su Tv8 Petra ha incuriosito 303.000 spettatori con l'1.3% di share. Sul Nove la prima puntata di Come una Volta – Un Amore da Favola è stata vista da 199.000 spettatori con lo 0.9% di share.