La madre di Isobel Kinnear a Verissimo: “Dopo due dolorose perdite ha deciso di lasciare Sydney” Isobel Kinnear ha parlato del suo percorso ad Amici nello studio di Verissimo: per lei due sorprese, la mamma Belinda e la maestra Celentano. L’intervista con Silvia Toffanin.

A cura di Gaia Martino

Isobel Kinnear è la prima ospite di Verissimo Speciale Amici in onda oggi, sabato 20 maggio 2023. La ballerina, finalista del talent show di Maria de Filippi, ha parlato del suo percorso nel programma e del successo raggiunto: "Non mi aspettavo tutto questo, è incredibile, è una cosa bellissima. Amici era il mio sogno, lo sognavo da cinque anni, alla fine ce l'ho fatta". Per lei è arrivata una sorpresa durante l'intervista, la mamma Belinda.

Le parole di Isobel Kinnear e mamma Belinda

Isobel Kinnear ha parlato dell'amore che prova per la famiglia: "Con mio padre non parlo tanto, però lui è molto divertente, è molto fiero di me. Mio fratello è più grande, è molto intelligente e siamo molto vicini. Non vedo l'ora di vederli, non ci vediamo da 7 mesi". Per Isobel non è stato facile trasferirsi in Italia per così tanto tempo, lontana dai suoi cari: "In Italia non è facile venire dall'Australia, quindi 7 mesi senza loro sono stati difficili. Però ho imparato tanto da sola, sono felice per questo". La ballerina ha poi parlato della madre, Belinda, prima che questa entrasse in studio per una sorpresa: "Mamma è la mia migliore amica, a volte lei ha creduto di più nei miei sogni rispetto a me, non potevo essere qui senza di lei. Lei è tutto per me, la ringrazio", le parole di Isobel. La mamma ha aggiunto:

Sono molto felice per Isobel, sono piena di felicità, è bellissima dentro e fuori. Ha fatto questo viaggio straordinario, penso a 5 anni fa quando è iniziata l'avventura, è stata così concentrata e focalizzata sull'obiettivo che mi ha sorpresa. La sua abilità nel perseguire i suoi obiettivi, sono così orgogliosa. La controllavo ad Amici.

In passato hanno dovuto fare i conti con due dolorose perdite: "Abbiamo perso in due anni delle persone importanti, la nonna e la zia. Sono venuti a mancare dall'oggi al domani, le perdite sono state traumatiche e al contempo lei ha deciso di venire qui in Italia, ha subito delle gelosie e ha pensato "Non importa, me ne vado da Sydney".

La sorpresa di Alessandra Celentano

Dopo aver salutato mamma Belinda, ha fatto il suo ingresso in studio Alessandra Celentano. "Quando hai un talento sotto mano lo vedi subito, lei ha un talento a tutto tondo. Poi è una ragazza buona, onesta, generosa, lavoratrice. Ha una mentalità che devi avere per poter fare questo lavoro. Lei è nata per fare questo lavoro", le prime parole della maestra che ha seguito Isobel nel lungo percorso ad Amici. "Io amo il mio lavoro, amo i giovani, mi piace aiutarli. Quando lei sarà arrivata ad essere una grande artista e sarà realizzata, io sarò davvero felice. Oggi non penso più a me stessa, oggi io penso agli altri" ha aggiunto.